La Niña continua dominando el Torneo de Ascenso

El Club Atlético La Niña sigue su marcha firme en el Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con puntaje ideal. En la Cuarta fecha, el conjunto dirigido por Diego San Miguel goleó 3 a 1 a 12 de Octubre, reafirmando su liderazgo, estirando diferencias y afianzándose como el equipo a vencer en esta primera parte de la temporada.

En Patricios, el local Compañía General Buenos Aires y Unión Dennehy empataron 2 a 2, resultado que los mantiene vivos en la lucha por escalar en la tabla.



En el otro partido de la fecha, Defensores de la Boca se hizo fuerte en su visita a Dudignac ganándole al local por 4 a 2 y afirmándose como el único escolta del lider del torneo. Defensores de Sarmiento quedó libre.

Atlético La Niña con 12 puntos está arriba en la tabla, seguido por Defensores de la Boca con 7, mientras que Dudignac y Unión Dennehy tiene 4 puntos, 12 de Octubre 1 y último Defensores de Sarmiento sin puntos.

La próxima fecha, con la La Niña libre, Defensores de la Boca tendrá la chance de acortar distancias con el líder cuando enfrente a Defensores de Sarmiento. Dudignac viajará a Dennehy y 12 de Octubre recibirá a Compañía General Buenos Aires de Patricios.