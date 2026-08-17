Control de microbasurales

La basura es un problema en el distrito.Entre las deficiencias en el servicio de recolección por multiples razones y la desaprensión de muchos vecinosde sacar los residuos, del tipo que sea, en cualquier momento y, a veces, en puntos que por uso y constumbre se han establecido como microbausrales.

En este sentido, la Municipalidad informó sobre el plan de saneamiento y control en diversos puntos de la ciudad y apela a la responsabilidad ciudadana para frenar la disposición indebida de residuos. Las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza en el sector de la calle Mariano Moreno, entre Lugones y Agustín Álvarez, en Rivadavia, entre Arturo Ares y Rocha y en el tramo de Belgrano que se extiende entre Lugones y Agustín Álvarez.

Ante esta problemática, el municipio recordó a la población la obligatoriedad de gestionar los residuos a través de los canales oficiales, utilizando el servicio de recolección domiciliaria y los puntos de disposición final habilitados. Asimismo, remarcaron que el depósito de basura en la vía pública constituye una infracción pausible de sanciones, y que el éxito del plan de limpieza depende directamente de la

colaboración activa de todos los vecinos para preservar un entorno saludable y seguro para el conjunto de la comunidad.

Es justo agregar que, del lado municipal, hay que mejorar no solo la dinámica de la recolección sino también el estado de los vehiculos destinados a esta tarea, las condiciones del personal, cuestiones que en la sumatoria tambien son parte de la problemática.