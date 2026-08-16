Navone chocó con un Blockx de cemento en Cincinnati

El pronóstico anticipaba calor, tormenta, lluvia y un rival de cuidado. Todo se cumplió. En ese escenario, Mariano Navone le dijo adiós al Masters 1000 de Cincinnati. Se encontró con el belga Alexander Blockx dispuesto a vengar deportivamente la paliza que en el debut el nuevejuliense le habia dado a su compatriota en el debut del torneo. Contundente, compacto, sin fisuras y siempre estando en control del juego, Blockx despidió al argentino en sets corridos por 6-3 y 6-4.

En el primer set el partido arrancó parejo pero con el belga muy afilado y decidido a marcar el ritmo del juego. Navone intentó siempre desestabilizar la balanza, pero no pudo nunca poner esa marcha que le permitiera frenar el dominio del su rival. En el segundo set la cosa no fue muy diferente, salvo por el parate obligado que tuvo el encuentro durante poco más de una hora debido a una tormenta. El clima mejoró, el juego se reanudó, pero para Navone la tormenta belga continuó sin aflojar. Lo intentó, fiel a su esencia de siempre dar todo, aun estando abajo en el marcador y en el control del juego, pero Blockx se mantuvo firme y selló el partido con un 6-4 definitivo.

El 28 del mundo pasó a la ronda siguiente donde lo espera el italiano Flavio Cobolli. Para el nuevejuliense una derrota con cierto sabor agridulce por el buen juego que habia mostrado en el debut de este Masters de Cincinnati. Pero la tranquilidad de saber que esta temporada viene mostrando notables avances en su juego, en su solidéz técnica y mental. Ahora la mira puesta en New York, en el US Open.