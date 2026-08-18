El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla tramposa

El debate sobre el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo llamado ‘Factibilidad de localización y funcionamiento para la actividad de acopio de granos a la empresa Henolaje Agro Servicios SA’ (HASSA) tenía en sí mismo una encerrona para resolver: un conflicto socioambiental de este tipo es un escenario de alta tensión, dilemas éticos y posiciones polarizadas. No hay soluciones fáciles, y esta no lo era porque se enfrentaban dos derechos fundamentales: el derecho a un ambiente sano y el derecho al trabajo. La aprobación por mayoría zanjó por ahora, la cuestión. ¿Por qué por ahora? Porque se supo y lo dijo la concejal Julia Crespo que: “la aprobación de una planta de silos en una zona urbana de French, cerca de tres escuelas, es irregular y sienta un precedente preocupante. El Concejo Deliberante había rechazado su instalación, pero luego algunos cambiaron su postura pese a los problemas de zonificación, documentación y posible regresión ambiental. Creo que esto amerita instancias judiciales” dijo.

Bolilla de realidad

La charla sobre herramientas financieras y asesoramiento para emprendedores llevada a cabo el viernes 7 de agosto con profesionales del Banco Provincia, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Mujeres, contó con una muy buena presencia de interesadas en obtener conocimientos y acceder a algún tipo de microcrédito, pero chocaron con una barrera que se torna infranqueable dentro del circuito financiero: según organizadores de ese encuentro un 60 por ciento, aproximadamente, de las interesadas figura en el Veráz, la base de datos crediticia en Argentina que registra el historial financiero de personas y empresas, utilizada para evaluar su solvencia económica.

Bolilla de dificultad

El mercado de compra y venta de inmuebles y de alquileres atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años en 9 de Julio, donde si bien no existen datos oficiales y nadie puede ratificar y reconocer esto es fácil advertir que esas transacciones no estarían ocurriendo, visto la cantidad de carteles anunciando la oferta de propiedades. En varios casos esa cartelería se mantiene por meses consecutivos sin que sean retirados. En otros, también en abundante cantidad los anuncios son simultáneos de varias inmobiliarias sobre un mismo inmueble.

Se infiere que el rubro inmobiliario no escapa al contexto económico nacional y la pérdida del poder adquisitivo impacta directamente sobre la posibilidad de acceder a una vivienda o de alquilarla. Uno de los principales obstáculos para recuperar el movimiento del mercado es el difícil acceso a los créditos hipotecarios. Aunque existen líneas activas en distintas entidades bancarias, gran parte de la población no logra cumplir con las condiciones necesarias para acceder a ellas, porque no se puede afrontar la cuota mensual.

Además, la mayoría de los bancos financia entre el 75% y el 80% del valor de la propiedad, lo que obliga al comprador a contar previamente con un importante ahorro. Quien vaya a tomar el crédito debe tener el 20 por ciento restante. En relación a esta situación, muchas familias quedan excluidas del sistema financiero pese a tener capacidad de pago mensual. Tal vez puedan pagar la cuota, pero no disponen del 20 por ciento, y eso hace foco en las dificultades de ahorro que atraviesan los argentinos en el actual contexto económico.

Bolilla de entrenamiento

No solo los deportistas entrenan, cualquiera sea la actividad, sino también otros protagonistas de los espectáculos deportivos, como fue el caso de los integrantes de la filial de la Cruz Roja de La Plata previo al clásico de la ciudad entre Estudiantes y Gimnasia. Es cierto que en este caso los equipos de emergencia se entrenan todo el tiempo, pero “antes de cada partido, todo el equipo repasa procedimientos y protocolos para de esa manera garantizar los medios para responder a las emergencias que se puedan presentar” dijo el quiroguense Agustín Zabaleta en su página de Facebook, destacando que actúa como coordinador de una de esas unidades. Su posteo estuvo acompañado de fotos que ilustraban la preparación previa.

Bolilla de acusación

La concejal Nancy Grizutti mencionó, en la última sesión del Concejo Deliberante, el vetusto estado del aparato de Rayos X del Hospital de Dudignac y lo puso en comparación con el moderno equipo digitalizado que posee el Hospital Municipal ‘Dr. Manuel Arce’ de Facundo Quiroga desde el año 2021. Para la concejal falta gestión para solicitar un nuevo y moderno aparato de radiología.

Bolilla de duda

La última sesión del Concejo Deliberante trajo también aprobaciones para diversos temas que remiten a localidades del distrito, a saber: denominación de calles en Carlos María Naón y 12 de Octubre, luminarias en acceso a La Niña desde Ruta provincial 65, creación de una plaza con el nombre de Francisco Maya y designar una calle José Francisco Tapia.

La duda surge de la aplicación inmediata y puesta en marcha de esos proyectos de distinto tipo o si pasaran al rincón de los recuerdos de lo no realizado. En el caso que poner nombres a calles de Naón y ‘El doce’ está presente que son ordenanzas que surgieron del propio Departamento Ejecutivo por lo que se estaría ante una inmediata puesta en marcha. El resto forma parte del juego de las adivinanzas.

Bolilla de Humor

Comenzó la música y un borracho que estaba sentado vió una señora de negro que estaba sentada al frente suyo. Tambaleante se aproximó y dijo:

– ¡Hic! Madame ¿me da el placer de esta danza?

– ¡No!

– ¿Por qué no?

– Por cuatro motivos:

– Primero: usted está borracho

– Segundo: esto es un velorio.

– Tercero: el Ave María no se baila.

– Cuarto: madame la pqtp….. ¡Yo soy el cura!