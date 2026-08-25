Nuevo estudio sobre impacto de fumigaciones en las mujeres



Un nuevo estudio epidemiológico puso números a algo que varias comunidades rurales vienen denunciando hace años: vivir cerca de campos pulverizados con agroquímicos afecta la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación, publicada en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, analizó nueve localidades de la región agroindustrial de Santa Fe y encontró que, entre 2008 y 2018, la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre se multiplicó por 2,4 y la de hipotiroidismo por 2,5 en las mujeres que residen a menos de 400 metros de los campos pulverizados.

El trabajo se apoyó en una muestra de 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años, que reportaron sus antecedentes de embarazos y de tratamientos por hipotiroidismo. De los 2.870 embarazos relevados en el período, 369 (el 13%) terminaron en pérdida gestacional —285 en el primer trimestre, 59 en el segundo y 25 en el tercero—. Los autores también hallaron que las mujeres con hipotiroidismo tienen un 40% más de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo temprano que las que no lo padecen, y que ambos indicadores crecieron siguiendo un mismo patrón temporal a lo largo de la década estudiada.



Detrás del estudio está el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que lo elaboró junto a investigadores de la UBA, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, a partir de datos relevados en los campamentos sanitarios de la carrera de Medicina de la UNR. Su director, Damián Verzeñassi, lo enmarca como continuidad de un trabajo de 2023 que ya había detectado mayor incidencia de cáncer y mortalidad en las mismas poblaciones fumigadas, y resume el hallazgo con una frase: «Existe un patrón de daño definido». Para Verzeñassi, el estudio expone el costo sanitario de un modelo productivo que sigue sin hacerse cargo de sus consecuencias. La conclusión del equipo de investigación es directa: los químicos que sostienen el agronegocio ya no solo generan controversia ambiental, sino un problema de salud pública documentado y, según sostienen, cada vez más difícil de negar.