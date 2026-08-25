Ascenso: La Niña sigue puntero aun sin jugar

Atlético La Niña conservó el liderazgo absoluto con puntaje perfecto, aun sin jugar, en la quinta fecha del torneo de ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol. Defensores de la Boca desperdició la chance de acortar distancias con el puntero al ser sorpresivamente derrotado por su casi homónimo, Defensores de Sarmiento que, hasta esta encuentro, no conocía la victoria en el torneo. El resultado fue 4 a 2 con goles de Enzo Cabral, Javier Navarro, Juan Ferrari y Franco Zárate para el ganador, y un doblete de Marcos Toledo para el conjunto local.

La suerte también cambió para 12 de Octubre que celebró por primera vez en el campeonato al superar 1 a 0 a Compañía General Buenos Aires, con el gol de Francisco Pereyra. Unión Dennehy derrotó a Atlético Dudignac por 1 a 0 con una definición de Nicolás Nievas. Este triunfo le permitió a Dennehy trepar en la tabla y ser escolta del puntero junto con Defensores de la Boca.

Tras cinco fechas, La Niña se mantiene arriba con 12 puntos, seguido por Defensores de la Boca y Dennehy con 7, Compañía General BsAs 5, 12 de Octubre y Dudignac ambos con 4 y cierra la tabla Defensores de Sarmiento con 3.

La próxima fecha el puntero La Niña visitará a Compañia en Patricios, Sarmiento recibirá a Dennehy y Dudignac a 12 de Octubre. Fecha libre para Defensores de La Boca.