Hermita Gómez: Arremangarse por Dudignac

La delegada de Dudignac , Hermita Gómez, trazó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) un panorama de la situación actual de la localidad. Gómez habló del acceso principal y cómo avanzaron los detalles finales de bacheo, señalización, pintura o iluminación realizados en el período en el que está al frente de la Delegación.

Los caminos rurales fue expuesto también como una materia que todavía tiene cuestiones por resolver especialmente de cara a las próximas lluvias y el anuncio de un ‘Súper Niño’: “Nosotros no podemos recuperarnos todavía del año pasado” apuntó y agregó que “aún hay caminos que tienen agua y vecinos que pasan por dentro de otros campos para llegar al suyo”.





Mencionó asimismo el grave problema que se le presenta a localidad con los camiones en tránsito -que pasan por la planta urbana- y generan riesgos para la población, no solo por la velocidad y el porte de los mismos, sino por el polvo que permanentemente sobrevuela la zona urbanizada. Hermita Gómez entregó al concejal César García, vecino de Dudignac, un borrador de proyecto para que el Concejo Deliberante lo discuta tratando de desviar ese tránsito numeroso y peligroso por fuera del pueblo. Se mostró conforme con el parque de maquinarias de la Delegación pero hizo hincapié en la falta de personal para cubrir los servicios en condiciones óptimas para el bacheo y la limpieza de calles, que demanda un pueblo que ha crecido en habitantes y se ha extendido en las últimas décadas. Destacó especialmente el acompañamiento de su familia para cubrir aspectos que la falta de personal no le permite cubrir.

Otros de los temas tratados con la delegada fue el estado del Hospital Enriqueta Dudignac donde ratificó la necesidad ya expresada por la concejal y vecina Nancy Grizutti de reemplazar el aparato de Rayos X por uno moderno. No obstante hizo notar la urgencia de contar con insumos básicos, medicamentos, para los vecinos que muchas veces son costeados por su propio bolsillo o el del concejal García o la directora del hospital.