Navone, convocado para la Davis

El capitán Javier Frana confirmó la lista para la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I y Mariano Navone hará su debut como local el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che, en Neuquén.

Además del nuevejuliense estarán Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. La serie tendrá un sabor especial tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, ya que será la primera vez que Frana capitanee al equipo de local. Al igual que Navone, Tirante y Andreozzi vivirán su primera experiencia copera ante el público argentino. Ambos vienen de representar al país a principios de año como visitantes en la ciudad de Busan, frente a Corea del Sur.





La convocatoria confirma el buen año de Mariano Navone cuya única participación previa en la Davis ocurrió durante la primera ronda de los Qualifiers 2025 ante Noruega. En aquella serie como visitante, asumió la responsabilidad de disputar dos partidos de single y logró sumar el punto decisivo que selló la clasificación argentina a la siguiente fase. Ahora, el objetivo principal será aprovechar la localía en Neuquén para asegurar una victoria frente al combinado turco y consolidar a la Argentina en el Grupo Mundial I.