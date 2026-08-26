Nicolás Capriroli: «Vergonzosa respuesta a nivel municipal, provincial y nacional»

Integrante de la mesa directiva de la Sociedad Rural de 9 de Julio y ex presidente de la entidad, Nicolás Capriroli se refirió en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) a la situación de infraestructura y caminos rurales, explicando cuál es el estado de situación del diálogo con el municipio respecto al mantenimiento de la red vial en el distrito, ya que la Sociedad Rural ha manifestado disconformidad con las contraprestaciones del municipio. Capriroli señaló las zonas o cuarteles de 9 de Julio que se encuentran aún hoy en estado más crítico para sacar la producción “a pesar del impasse climático, los caminos de 9 de Julio no soportarían una lluvia grande”. Fue crítico de la gestión municipal al decir que “es, estadísticamente, donde los caminos están peores” y marcó el punto de encuentro al que han llegado con las otras entidades: “trabajamos en poder tener una gestión compartida y poder mejorar la situación de la red vial. Sabemos que no va a ser fácil ni inmediato, pero es un paso que tenemos que dar y trabajamos en eso con Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina”.

Si bien no acuso directamente al municipio por la tasa vial que pagan los productores y que no se estaría destinando correctamente al servicio asignado o que se utiliza para cubrir otros déficits municipales, Capriroli expresó que “nosotros creemos que podemos gestionar mucho mejor”, refiriéndose al proyecto de ordenanza presentado por la entidad que integra y que consiste en la creación de una Comisión Vial Rural con gestión independiente. Su objetivo principal es quitar el mantenimiento de los caminos de la órbita de los cambios políticos de turno y transformarlo en una política de Estado permanente, con un gerenciamiento por concurso.

Sobre el proyecto de ordenanza fue categórico: “es la única opción que tenemos” y agregó “hay antecedentes exitosos y no tan exitosos, todo depende del compromiso de la parte privada, pero primero deberá haber un relevamiento técnico con un equipo de profesionales”.

Ante la emergencia hídrica pasada y el futuro incierto por delante demandó obras de canalización con un listado presentado de canales que funcionaron el año pasado y estimó “muy pobre la respuesta recibida de los tres niveles, municipal, provincial y nacional porque comparando con la contribución en impuestos que hace el productor agropecuario es mínimo lo que devuelve el estado y la respuesta es vergonzosa la que está dando en cualquiera de los niveles”.

Finalmente se refirió a las expectativas y novedades principales que se preparan desde la comisión de la SR9dJ para la próxima edición de la Expo Rural local que será desde el jueves 1 de octubre al domingo 4, con las actividades habituales de la muestra y con espectáculos artísticos nocturnos durante cada una de las jornadas.