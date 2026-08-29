Moos: Cambio en el bloque y los pedidos de informes que no llegan





El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Luis Moos, analizó los temas centrales de la sesión del jueves 27 de agosto, celebrada en la Escuela Primaria N ° 21 de la localidad de El Provincial. Uno de los hechos más destacados de la jornada fue la aprobación del pedido de licencia del concejal Pablo Giacomino y la jura de la abogada Silvia Calcagno, quien asumió en su reemplazo (Véase: https://www.semanarioextra.com.ar/hcd-el-concejal-giacomino-pidio-licencia-sin-goce-de-haberes/).

Al respecto, Moos aclaró: “Pablo pidió licencia sin goce de dieta por motivos estrictamente personales y para dedicarle más tiempo a su profesión. No responde a ningún tipo de conflicto interno. Ejercer como concejal exige un compromiso diario y muchas horas de dedicación. El sentía que estaba descuidando su actividad y a su familia. Esperamos que en un tiempo pueda reincorporarse fortalecido”.

Al ser consultado sobre el proyecto de resolución «Estaciones en la estación», el edil libertario explicó: “Se trata del apoyo a un festival cultural privado, debidamente autorizado y coordinado con la Municipalidad. El evento incluirá espectáculos musicales y feria de emprendedores en el acceso Presidente Perón”.

Otro de los puntos debatidos fue el proyecto de comunicación para «Regularizar las visitas a los pueblos del partido«. Sobre esto, Moos detalló que “propusimos institucionalizar las visitas de ANSES a las localidades del interior. Hasta ahora, una unidad móvil proveniente de Chivilcoy recorría algunos pueblos para evitar que los vecinos tuvieran que trasladarse hasta la ciudad cabecera por consultas menores. Para garantizar un servicio óptimo y permanente, se resolvió que estas recorridas ya no dependan de Chivilcoy, sino que el propio personal de la oficina de ANSES de 9 de Julio viaje en días fijos a localidades determinadas. Buscamos facilitar el acceso a los trámites, especialmente en lugares donde la falta de transporte público complica la movilidad de la gente”.

Por otra parte, el concejal criticó con dureza las demoras del Ejecutivo local ante los pedidos de informes legislativos: “Reclamamos firmemente la falta de respuestas por parte del Municipio, algo que nos impide acceder a datos confiables y controlar la gestión como corresponde. Aunque hay una ordenanza que fija un plazo de diez días para contestar, siguen pendientes pedidos de 2024 y 2025, incluidos informes sobre la planta de empleados y el servicio de telemedicina. Es la cuarta vez que hacemos este reclamo porque, directamente, no te contestan. No es algo nuevo”.

En la misma línea de fiscalización, el bloque de LLA presentó un proyecto de comunicación referido a ruidos molestos. “Un bar habilitado en la esquina de Garmendia y Chacabuco funciona en la práctica como un boliche bailable, con música a alto volumen hasta la madrugada, lo que genera serios trastornos a los vecinos. El Estado no controla ni atiende sus reclamos”, denunció Moos, quien enfatizó que la falta de controles —tanto a nivel nacional, provincial como municipal— es una constante preocupante. Finalmente, sus observaciones de cierre apuntaron a la regularización de tierras fiscales, tras el tratamiento del otorgamiento de un terreno a una institución deportiva que no lo utilizó en varias décadas. “En ese predio hoy se han construido cinco o seis viviendas. No se controló en su momento y ahora, prácticamente, estamos convalidando una usurpación”, concluyó el presidente del bloque libertario.