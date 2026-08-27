Tamara Vázquez: «El municipio afronta el cien por ciento de la compra de medicamentos»

Después de haber participado el último fin de semana en Carlos Tejedor del encuentro del Consejo Regional de Salud, la secretaria de Salud de Nueve de Julio, Dra. Tamara Vázquez Lagorio, dialogó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) donde aclaró el faltante de medicamentos en el Hospital de Dudignac que había sido mencionado por la delegada de esa localidad en una entrevista en este mismo programa, y los desafíos de la cobertura social que debe afrontar su área.

Sobre el faltante de medicamentos, Lagorio explicó que se viene agudizando desde que el gobierno nacional desarticuló y redujo drásticamente el Programa Remediar, interrumpiendo la distribución masiva y gratuita de remedios y trasladando la responsabilidad de la compra de medicamentos a las provincias y por añadidura a los municipios. Además agregó que también dejaron de recibir de ‘Medicamentos Bonaerenses’, un programa de la Provincia de Buenos Aires que distribuye de forma gratuita medicamentos esenciales a hospitales públicos y centros de atención primaria de los 135 municipios: “El municipio está afrontando totalmente el 100 por ciento toda la compra de medicamentos. No falta lo básico, pero se tuvo que reducir el vademécum porque es imposible económicamente poder hacer la compra de lo que el ‘Remediar’ dejó de mandar y lo que supuestamente la ayuda que íbamos a tener de ‘Medicamentos Bonaerenses’ que fue escasa, porque solamente recibimos una escasa cantidad de medicamentos de la línea cardiológica, pero no recibimos nada de antibióticos, antipiréticos como ibuprofeno, paracetamol, que es lo que más se consume”.

También la secretaria de Salud hizo hincapié en que a los Centros Primarios de la Salud (CAPS) se acercan no solo aquellos que no tienen ninguna cobertura social sino también quienes la tienen, pero no pueden acceder a la compra por falta de dinero. Mostró además su entusiasmo por la posibilidad inmediata de la apertura del espacio para Salud Mental en la sala de Diamantina: “Estamos trabajando fuerte en eso” y, si bien no precisó fecha de apertura, arriesgó que la misma sería entre noviembre y diciembre próximo, ya que el lugar se está acondicionando.

También la funcionaria se expresó a favor sobre la telemedicina que ha ganado notoriedad desde la implementación realizada por la ‘Cooperativa eléctrica’: “No lo veo mal, es lo que se viene. A algunos colegas les gustará, a otros no, pero -recordó- cuando la pandemia los tratamientos de Psicología se empezaron a hacer en forma virtual y de hecho hay pacientes que lo siguen utilizando porque les gustó y les funciona”. Sobre los CAPS o ‘salitas’ admitió la mayor asistencia, ya que aumentó de manera sostenida debido a la crisis económica y el encarecimiento de la salud privada.