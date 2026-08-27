Música

Tambores en silencio: Se fue el «Negro» Rada


Se fue el “Negro” Rada. El músico, compositor y cantante uruguayo falleció ayer miércoles 26 de agosto en Montevideo a los 83 años. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde detallaron que el artista no logró superar las complicaciones derivadas de una severa neumonía, condición que lo mantuvo hospitalizado durante el último mes. Con una trayectoria ininterrumpida de más de seis décadas, Omar Rubén Rada fue una figura clave para comprender la identidad cultural y sonora de América del Sur.

El creador del «candombe beat»
Nacido en el Barrio Sur de Montevideo en 1943, Rada dio sus primeros pasos musicales en la percusión desde la niñez, al calor de las comparsas uruguayas. En las décadas de 1960 y 1970 fue pionero indiscutido en la creación del «candombe beat», un sonido que revolucionó el panorama artístico de la época al fusionar el toque tradicional de los tambores con la energía del rock, la sofisticación del jazz y el pop.
A lo largo de su carrera formó agrupaciones históricas que sentaron las bases del rock rioplatense, como El Kinto, Tótem y OPA. Después construyó una exitosa etapa solista con un catálogo de más de treinta discos. «Las manzanas», «Mi país», «Dedos» y «Muriendo de plena» traspasaron fronteras y generaciones, convirtiéndose en verdaderos himnos populares. En reconocimiento a este aporte, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio Grammy a la Excelencia Musical en el año 2011.


Amplitud artística
El carisma de Rada no se limitó a los escenarios musicales. Su versatilidad y presencia escénica lo llevaron a triunfar como actor, logrando niveles masivos de popularidad en la región gracias a su recordada participación en la exitosa tira «Gasoleros» a fines de los años noventa. Esta capacidad de reinvención constante le permitió mantener una vigencia absoluta. Hasta hace apenas unas semanas, tras haber cumplido sus 83 años en julio, el artista continuaba trabajando activamente en nuevas producciones audiovisuales y planificaba reuniones en vivo con el grupo Tótem para los últimos meses de 2026.
Conmoción y despedida oficial
La noticia de su muerte generó una inmediata ola de pesar tanto en Uruguay como en Argentina, los principales polos de su vida artística. Figuras fundamentales de la música como Charly García, Fito Páez, David Lebón y Andrés Ciro Martínez expresaron públicamente sus condolencias, coincidiendo en destacar no solo su genialidad compositiva y destreza vocal, sino también su generosidad y sentido del humor. A los homenajes se sumaron diversas instituciones del país; el Club Atlético Peñarol, equipo de sus amores, y la Asociación Uruguaya de Fútbol emitieron comunicados oficiales lamentando la pérdida del ícono nacional.
Los restos del artista son velados este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay, un recinto y honor institucional reservado exclusivamente para despedir a las personalidades más ilustres de la nación. Con la partida de Rubén Rada, el Río de la Plata pierde a uno de sus mayores embajadores, pero la potencia de su voz asegura su lugar definitivo en la historia de la música latinoamericana.

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