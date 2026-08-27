Tambores en silencio: Se fue el «Negro» Rada

Se fue el “Negro” Rada. El músico, compositor y cantante uruguayo falleció ayer miércoles 26 de agosto en Montevideo a los 83 años.Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde detallaron que el artista no logró superar las complicaciones derivadas de una severa neumonía, condición que lo mantuvo hospitalizado durante el último mes. Con una trayectoria ininterrumpida de más de seis décadas, Omar Rubén Rada fue una figura clave para comprender la identidad cultural y sonora de América del Sur.