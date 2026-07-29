Dos Cristian para una doble noche clásica

La convocatoria anuncia para el próximo 1 de agosto un Concierto Clásico dirigido por dos Cristian, ambos maetsros musicales. Uno es Cristian Luzza, el director de la orquesta escuela de 9 de Julio, y el otro es Cristian Medina, el director del coro. En diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) Luzza contó que «preparamos una propuesta muy lindo, en dos funciones, con dos agrupaciones que se desprenden de la orquesta municipal y del coro que nos acompañó en los últimos conciertos, y armamos este concierto clásico con el maestro Cristian Medina, a beneficio, para juntar fondos para el cumpleaños de la orquesta que se viene ahora en septiembre».

Respecto a los jovenes músicos, el director violinista cuenta que «son los mejores que tenemos en la agrupación y así pudimos armar ensamble y cuarteto de cuerdas. Estará Mateo Caputo en piano, también el Cuarteto Ärtico interpretando con obras de Piazzola, de Mozart. Es un un lujo tenerlos a este nivel. Y luego incorporamos a cuatro chicos más, que son más jovenes, y asi armamos una camerata, de 8 músicos, que interpretarán obras más sinfónicas de Bach, Mozart, para cerrar con un coro de ocho voces dirigidos por el maestro Medina».

Al borde de cumplir una década al frente de su creación, Luzza explica que «el trabajo da sus frutos y después de 10 años es normal notar los avances con los alumnos, pero aun así me sorprende verlos y está buenismo que haya tanto talento en la ciudad y seguir creciendo en esto».

Haber elegido un ámbito más intimo como es la Biblioteca José Ingenieros le agrega un condimento especial a esta doble jornada clásica: «El cuarteto sin amplificar, con sonido al aire como debe ser. Es la primera vez que lo hacemos, es una idea tremenda y nos importa dejar el mensaje que si no hay recursos vamos a generarlos. Y preparamos algo de muy buena calidad para lograrlo». Lo que se recaude va a ser invertido en el festejo de los 10 años de la orquesta escuela que dirige Luzza.

El semillero de la música clásica local está muy bien regado. Talento sobra y el tiempo invertido hoy muestra sus frutos: «Hace 10 años que arranqué con este espacio municipal que abriga a un montón de chicos que tienen la curiosidad por la música y encuetran en la orquesta una oportunidad de poder expresarse y aprender. Le damos una herramienta para el futuro».