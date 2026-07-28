Daniel Gollán: “La pérdida de empleo formal genera una demanda insostenible en los hospitales públicos”.

El doctor Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación (2015) y de la provincia de BsAs (2019-2021), dialogó con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre temas varios. Gollán iba a participar del Plenario de Salud en 9 de Julio previsto para este lunes 27 de julio y organizado por la vertiente local del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación política y social argentina de inspiración peronista, liderada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, peroi en la charla anticipó la postergación del encuentro con intendentes, diputados y senadores de la Cuarta Sección Electoral para el lunes 10 de agosto en el Sindicato de Luz y Fuerza (Salta 1478) a las 16:15 hs.

“El gobierno nacional, bajo Javier Milei, se está retirando de sus obligaciones constitucionales en salud, dejando de coordinar y asistir a provincias y municipios” comenzó diciendo y agregó: “La salud requiere estrategias regionales y el Estado nacional debe ser el gran articulador, aportando recursos y coordinación, ya que las enfermedades no respetan fronteras. Las provincias tienen a su cargo la atención hospitalaria y, en algunos casos, la primaria”.

Durante su gestión como ministro se produjo la inclusión de hombres adultos de entre 20 y 64 años en el Programa Sumar, ampliación que abarcó a más cuatro millones de varones de todo el país que no tienen cobertura social. En la entrevista el ex ministro también recordó: “El gobierno nacional se retiró de programas clave de salud como vacunación y el plan Remediar, lo que llevó a una caída drástica en las coberturas y al resurgimiento de enfermedades prevenibles. Esto no solo pone en riesgo vidas, sino que tampoco genera ahorro económico, ya que los costos por complicaciones y atención hospitalaria son mucho mayores. La gente no siempre entiende el impacto de destruir el Estado hasta que necesita servicios básicos y no los tiene, como está ocurriendo ahora bajo el gobierno de Milei”.

También se refirió a quel “la pérdida de empleo formal está dejando a cientos de miles sin cobertura de obra social ni medicina prepaga, lo que genera una demanda insostenible en hospitales públicos, que ya están al límite. El gobierno nacional recorta recursos y medicamentos, mientras las provincias, con menos recaudación, intentan compensar como pueden. La situación es crítica y empeora, no es cierto que siempre estuvimos igual, antes estábamos mejor”.

Gollán, además, implementó en 2015 el llamado Plan Qunita, que distribuía kits con elementos e insumos destinados a mujeres titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, con el objeto de reducir la mortalidad infantil. Constaba de un moisés de madera encastrable con el colchón conveniente. Por su participación en el plan, fue denunciado en una causa iniciada por Graciela Ocaña, y en 2021 fue sobreseído por inexistencia de delito, demostrándose como falsos los peritajes presentados por la denunciante.

Finalmente expresó: «La situación es crítica, necesitamos ser más racionales y no repetir errores del pasado. Los gobiernos que ayudan a progresar merecen apoyo, los que destruyen, no”. Sobre el plenario de salud en 9 de Julio dijo que “se están realizando plenarios en toda la provincia y el país para escuchar a la gente y construir un proyecto de salud con participación amplia. Queremos debatir sin odio y sacar al país del desastre actual, apostando por un liderazgo diferente al de Milei, que nos avergüenza internacionalmente”.