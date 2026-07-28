La Copa sanmartiniana quedó en casa

San Martín, el club organizador, se quedó por primera vez con la Copa Sanmartiniana 2026. El torneo reunió a unos 600 participantes pertenecientes a 15 instituciones deportivas de la localidad de Nueve de Julio y de la zona. Gran convocatoria, la inclusión de jugadoras en varios de los planteles y una premisa institucional concreta, la de concebir el juego como una herramienta de integración social y aprendizaje colectivo, fueron los pilares de esta edición. La organización puso especial atención en fiscalizar el comportamiento de los adultos en las tribunas y promover el juego limpio, un compromiso que tuvo su máxima expresión en la entrega del Trofeo Fair Play para la categoría principal.

El equipo San Martín Blanco, en la categoría 2013, obtuvo la Copa Sanmartiniana. Logró acceder a la final tras superar en semifinales al Deportivo San Agustín, mientras que Independiente de Coronel Suárez se ganó su derecho a la final al vencer a San Martín Celeste.

En el partido decisivo, San Martín Blanco se impuso por un ajustado 3 a 2 frente al conjunto de Coronel Suárez. Con este resultado, el club organizador inscribió por primera vez su nombre en el historial de campeones del certamen.

A pesar de la derrota en el partido decisivo, el plantel de categoría 2013 de Independiente de Coronel Suárez fue galardonado con el Premio Fair Play. Durante todo el desarrollo de la competencia, los juveniles mostraron un respeto intachable hacia los rivales, conducta que fue ratificada por los árbitros a través de múltiples tarjetas verdes concedidas por buenas acciones en campo.

Una de las determinaciones más comentadas de esta edición se vivió en la categoría 2015. La final disputada entre el Club Once Tigres y Atlético 9 de Julio concluyó igualada al término del tiempo reglamentario. La comisión organizadora optó por consagrar a ambas escuadras como campeonas compartidas evitando así la angustia y los nervios de una definición por tiros desde el punto penal. Desde la dirección del certamen fundamentaron que la medida busca priorizar la salud mental y la contención afectiva de los pequeños futbolistas en etapas formativas. Romper con el paradigma del «campeón único» en edades tempranas permite que ambas delegaciones festejen por igual el esfuerzo realizado durante el torneo.



Por su parte, en la categoría 2017, la Copa de Oro «Juan Ángel ‘Coto’ Maldonado» quedó en manos de Once Tigres, mientras que la Copa de Plata fue para Agustín Álvarez. Las Copas de Bronce y Amistad recayeron en San Martín Blanco y San Martín Celeste, respectivamente. El cuadro de actividades se completó con encuentros meramente recreativos para las categorías 2018 y 2019, donde no existieron marcadores ni tablas de posiciones.Un ejemplo singular fue la llegada de la delegación de Independiente de Coronel Suárez, integrada por casi cuarenta personas entre deportistas y acompañantes, quienes se hospedaron en las propias instalaciones del Club San Martín durante el desarrollo de la competencia.

Joaquín Basso, responsable del fútbol infantil de la entidad anfitriona, expresó su profunda satisfacción por el balance organizativo. El dirigente enfatizó que el torneo ha dejado muy feliz a todo el grupo de trabajo y reafirmó la voluntad de seguir innovando en futuras ediciones para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Entre los clubes participantes figuraron Alsina de Los Toldos, Deportivo Casares, Agropecuario de Carlos Casares, Atlético 9 de Julio, Atlético French, Deportivo San Agustín, Club Once Tigres, Agustín Álvarez, Club 18 de Octubre de El Provincial, Defensores de la Boca, Libertad, El Fortín, Entre Pueblos, el representativo visitante de Coronel Suárez y la institución anfitriona.