Intensa fecha doble del Turismo Promocional



El Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo Maldonado» tuvo un domingo a pleno con la realización de las Fechas 3º y 4º del Campeonato 2026 del Turismo Promocional. Desde las primeras horas de la mañana, las condiciones climáticas acompañaron el normal desarrollo de la programación. Un numeroso marco de público, disfrutó de dos finales por categoría que mantuvieron la emoción hasta la bandera a cuadros. El éxito del evento reafirma la labor coordinada entre el AutomotoClub Nuevejuliense, dirigentes, colaboradores y categorías para impulsar el crecimiento del automovilismo zonal.

La actividad de la Clase 1 tuvo a un protagonista exclusivo durante toda la jornada. En la tercera fecha, Damián Morresi se adjudicó la victoria al cabo de las 12 vueltas de competencia, escoltado por Ariel Manago en la segunda posición, mientras que Bruno y Tomás Di Nucci completaron el podio.

En la cuarta fecha el resultado tuvo a los mismos protagonistas. Morresi repitió el triunfo y selló un fin de semana perfecto. La escolta volvió a quedar en manos de Ariel Manago, y la dupla de Bruno y Tomás Di Nucci ocupó nuevamente el tercer escalón del podio.

La Clase 2 ofreció dos competencias sumamente entretenidas con permanente lucha por las posiciones de privilegio. En la Fecha 3, Alejandro Plet logró quedarse con la victoria tras una carrera intensa, seguido por Fernando Díaz en segundo lugar y Matías Bonfiglio en la tercera colocación. La Fecha 4 regaló una de las definiciones más ajustadas de la temporada. Franco Legnuverde se llevó los máximos honores al imponerse sobre Matías Bonfiglio por apenas 163 milésimas de segundo en la misma línea de meta. Alejandro Plet cerró una gran actuación alcanzando el tercer puesto.

Balance final positivo para la categoría y la institución organizadora. La combinación de doble competencia, un clima ideal y una respuesta masiva del público ratifica el posicionamiento del circuito nuevejuliense dentro de la región.