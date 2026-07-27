El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de debate

En una ciudad de las características de 9 de Julio, que haya ocurrido un nuevo accidente fatal dentro de la zona urbanizada -este último fue en Avda. San Martín y Corrientes- vuelve a exponer el estado de situación del tránsito local.

En que más de la mitad de los siniestros viales ocurren en apenas 15 esquinas críticas dentro de las más de 500 intersecciones que componen la planta urbana. Los informes y estudios presentados en el Concejo Deliberante revelan un alarmante patrón de inseguridad vial en el corazón de la ciudad.

Hay mayor peligro en las calles que en las avenidas: Un alto porcentaje de los incidentes de tránsito se concentran en calles y pasajes internos de los barrios (57 por ciento). El 43 por ciento restante ocurre en avenidas con boulevard. Esto demuestra que el riesgo real radica en los cruces donde sistemáticamente se ignora la prioridad de paso por derecha.

Ha incrementado la gravedad de los mismos. El factor moto-auto es otro ítem: Alrededor del mediodía y en el regreso vespertino se concentran los llamados «dobles choques casi simultáneos», donde las motocicletas representan el principal vehículo afectado con consecuencias físicas severas, que van desde prolongadas internaciones en centros de salud regionales o discapacidades imborrables.

El debate es constante, pero la implementación de medidas urgentes no aparece.

Bolilla adyacente

A nivel regional, el partido está fuertemente impactado por la Ruta Nacional 5 y las rutas provinciales 65 y 50. En los accesos de la ciudad, como a la altura de la localidad de French, se generan focos de alta mortalidad por colisiones con camiones. En otros casos ocurren despistes y vuelcos con pérdida y desparramo de cargas que necesitan de efectivos policiales, bomberos, seguridad vial y la concurrencia de ambulancias y tránsito asistido hasta normalizar la situación. Todo un combo de derroche de recursos.

Bolilla de donación

El Club de Leones hizo entrega de una donación de 50 colchones y 25 cubrecamas al Hogar Santo Domingo de Guzmán. El aporte solidario -uno más del Club de Leones- se suma al anterior, la donación de un ecógrafo al CAPS, ‘la salita’ de Nueva Alborada. Se resaltó el compromiso y la colaboración de las entidades intermedias.

La flamante presidente de la entidad, Marta Brizzi, expresó su alegría de compartir la iniciativa por la obra de servicio que es significativa para la sociedad y prometió seguir sirviendo a la comunidad; “donde haya una necesidad estaremos para servir” dijo Brizzi. El tesorero del Club, Rubén Avila, contó que la compra de colchones y cubrecamas se produjo con lo recaudado por la venta de rifas, “que volcamos en obras de servicio” expresó.

Nancy Amado como directora del Hogar, la Dra. Tamara Vázquez Lagorio, como secretaria de salud y la intendenta María José Gentile agradecieron los permanentes gestos de solidaridad del Club de Leones.

Bolilla de interrogante

La reciente visita del Superintendente Regional de Policía, Comisario Mayor Federico Martín Dos Santos -autoridad de la que depende la Estación de Policía Comunal de 9 de Julio- abre conjeturas e interrogantes sobre el futuro de la seguridad en el distrito donde por ahora prima la situación particular en la localidad de El Provincial, que según se anuncia en el comunicado oficial fue uno de los temas abordados en esa reunión con la intendenta Gentile, su secretario de Gobierno Federico Aranda y el flamante Subsecretario de Seguridad y Tránsito Fabián Beltrán.De lo que allí se habló no trascendieron grandes anuncios más que los de rigor que poco dicen al respecto. Solo un par de frases de ocasión cargadas de buenas intenciones, pero nada más.

La falta de presencia policial permanente desde 2021, en El Provincial, las audiencias postergadas por el Municipio y la ausencia de respuestas concretas ante una creciente ola de robos son los puntos claves del reclamo vecinal y político.

Repasemos: el abandono operativo, ya que los vecinos denuncian que llevan cinco años sin personal policial estable en el destacamento local, dependiendo de patrullajes esporádicos que no alcanzan para prevenir delitos.

Promesas incumplidas: hubo y hay malestar por reuniones de diálogo que fueron convocadas, suspendidas o postergadas por las autoridades del Ejecutivo municipal, lo que motivó a los habitantes a visibilizar el reclamo empapelando el pueblo y protestando en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio de forma contundente.

Exigencias desoídas: Se reclama la puesta en valor del edificio del Puesto de Vigilancia, la asignación de móviles fijos, la reparación de luminarias y la instalación de herramientas tecnológicas de prevención. Nada se ha corregido hasta el momento.

Bolilla de reclamo

Nos preguntamos si existen posibilidades de corregir la situación policial de más efectivos -el argumento que siempre usan los intendentes para mostrar las falencias de seguridad- pero parece que se requiere una reforma profunda del sistema de seguridad, porque la situación tiene ya cierta antigüedad sin modificarse. ¿Una mejor inversión de fondos provinciales? Los intendentes de distintos partidos reclaman cambios urgentes mediante mesas de debate y proyectos en la Legislatura bonaerense. Pero no se avanza.

La policía comunal en la provincia de Buenos Aires es un cuerpo de seguridad preventiva de proximidad. Depende funcionalmente del intendente municipal, pero se integra y coordina dentro del régimen del Ministerio de Seguridad provincial. Y las principales objeciones son la falta de formación específica porque se cuestiona la capacidad de los gobiernos locales para administrar y gestionar organizaciones armadas de por sí, complejas y la policial lo es. Hay también un conflicto en la cadena de mando por la doble subordinación que genera tensiones operativas entre las órdenes políticas del municipio y la disciplina jerárquica policial de la provincia. Y hay también una desigualdad de recursos. Porque hay municipios que pueden financiar infraestructura y los que dependen enteramente de los fondos provinciales. Y el resultado es que la calidad de la seguridad pública no es la misma.

Bolilla de capacitación

El municipio, a través de la Subsecretaria de Producción Cecilia Fusari y la directora de Educación, Marisa Poratti se reunieron con representantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Néstor Braidot y Jorge Camblong). Esto fue en el Centro de Desarrollo Socioproductivo ‘San Cayetano’ y el propósito es avanzar en la planificación de nuevas propuestas de capacitación y formación para el distrito.Hubo presencia también del Consejo Asesor del Centro, la Cámara de Comercio e Industria y algunos concejales.

Si nos preguntamos por si sirven estas capacitaciones la respuesta es afirmativa porque las capacitaciones, en este caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), sirven y mucho porque otorgan certificación oficial, actualizan conocimientos técnicos específicos y mejoran el currículum, porque suman peso en la búsqueda de empleo al contar con el aval académico de una universidad nacional.

Hay también una actualización práctica porque permite aprender herramientas modernas y saberes específicos de rápida aplicación laboral y hay también Certificación oficial porque Otorgan documentos válidos que acreditan las horas y los contenidos cursados.

Los próximos días traerán la confirmación si estas capacitaciones llegarán finalmente a 9 de Julio.

Bolilla de bienvenida

La reciente designación del nuevo Subsecretario de Seguridad y Tránsito, fue recibida con la bienvenida de los muchachos de las motos que con abundantes ruidos, ‘cortes’ y bocinazos dieron las suficientes vueltas para ‘saludarlo’ y como para que se entere que ellos estaban ahí para recordarle lo que tiene por delante.

Bolilla de denuncia

Una vecina denunció en una red social que se arroja suero de leche en un canal que ubica en Ruta 65, pasando Avenida Compairé. Y mensuró el dato con que ya hace más de un mes que ocurre tal situación. Denuncia además el olor nauseabundo en un lugar donde antes corría agua simplemente y la fauna lugareña no corría riesgos ambientales (léase: gaviotas, cigüeñas, patos, etc.). Finalmente se pregunta sobre la legalidad de lo descripto y solicita se investigue y se penalice como es debido. Además, acompaña la protesta con fotos y video que son más elocuentes y demostrativos por sí solos que su indignado comentario.

Bolilla de Humor

La señorita Beatriz, la organista de iglesia en un pueblito español, era una amable señora de 80 años y nunca se había casado. Ella era admirada por los feligreses por su dulzura y amabilidad.

Una tarde en que el joven pastor de su iglesia vino a visitarla, ella lo invitó a pasar a la sala mientras preparaba té para ofrecerle. En su salón, Beatriz tenía un precioso y antiguo órgano Hammond y encima de él, el ministro notó un recipiente de cristal lleno de agua y un condón que ¡¡¡ flotaba allí !!!

Cuando la señora regresó con el té y las galletas, el pastor trató de contener su curiosidad, pero llegó el momento en que no pudo resistir y le preguntó a la dama: “Señora Beatriz, francamente, me tiene intrigado lo que significa esto”, dijo señalando el recipiente con su extraño objeto flotante.

“Ah! Sí…” contestó ella sonriendo. “¿No le parece maravilloso? resulta que yo estaba caminando en el parque hace unos meses y me encontré un paquetico en el suelo. Las instrucciones decían que lo colocara en el órgano, lo mantuviera húmedo y eso prevendría el contagio de enfermedades. Y es increíble lo efectivo que es: Usted sabe que ¡¡ no he tenido un solo catarro en todo el invierno!!