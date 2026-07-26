Empresarios bonaerenses exigen acciones concretas en mejoramiento de rutas



La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense presentó un informe técnico ante la Dirección Nacional de Vialidad en el que advierten sobre el grave deterioro de corredores económicos estratégicos, específicamente las rutas nacionales 5, 7, 33 y 188. Según el documento de la entidad, el estado actual de estas carreteras afecta a cerca de 900.000 habitantes distribuidos en 24 localidades. Los empresarios sostienen que la situación no solo incrementa los costos logísticos y complica el transporte de las cosechas, sino que eleva drásticamente el riesgo de accidentes de tránsito en una de las regiones más dinámicas de la nación.

Entre las principales demandas, el sector exige definiciones claras sobre proyectos largamente postergados, como la transformación de la Ruta Nacional 5 en autovía. Sin embargo, la respuesta del organismo estatal no ha logrado calmar las aguas y, por el contrario, ha profundizado la preocupación del sector productivo. Las autoridades nacionales explicaron que, en línea con la política de recorte del gasto público impulsada por la administración del presidente Javier Milei, no se llevarán a cabo grandes intervenciones con financiamiento del Estado. Vialidad Nacional indicó que los limitados recursos públicos se concentrarán exclusivamente en tareas de mantenimiento básico de la red existente. Las obras de mayor envergadura estructural quedarán sujetas a futuros esquemas de concesión y a la participación de capitales privados.

Esta postura ratifica el cambio de paradigma del actual gobierno argentino respecto a la obra pública, apostando a que la inversión privada asuma un rol central en el desarrollo de la infraestructura nacional. No obstante, diversas entidades productivas advierten que la ausencia de inversiones inmediatas compromete de manera directa la competitividad de las economías regionales a nivel internacional.

El reclamo pone de manifiesto cómo el conflicto por el estado de las carreteras ha comenzado a sumar nuevos actores de peso. El empresariado del interior bonaerense exige respuestas ante un escenario de incertidumbre donde, por el momento, la llegada de las inversiones privadas no cuenta con un marco de plazos definidos. Además, un dato que parece no moverle la aguja a ninguna de las partes, es la altísima siniestralidad, por ejemplo, que actualmente tiene la ruta 5. Esos números, el de los muertos en accidentes viales, debería ser incentivo suficiente para reperfilar la mirada que, por ahora, parece importarle solamente los indices de la caja.