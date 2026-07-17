Los Toldos: Festival del Queso con fecha confirmada

En Los Toldos, las autoridades locales y el sector productivo confirmaron que los próximos 10 y 11 de octubre se llevará a cabo la séptima edición del ya tradicional Festival del Queso. El encuentro, de acceso libre y gratuito, se desarrollará en el céntrico Paseo Maidaná y aspira a reunir a miles de visitantes y productores regionales.

El corazón de la propuesta volverá a ser la denominada Ruta del Queso, un recorrido diseñado para visibilizar el trabajo de los establecimientos lácteos de la zona. A través de este circuito, el público podrá adentrarse en los secretos de la elaboración de quesos artesanales, participar de degustaciones guiadas y conocer de primera mano los procesos que diferencian a la producción local. En el centro de esta escena se ubica el queso Gouda, un producto emblemático de Los Toldos que cuenta con más de setenta años de historia en la región, estrechamente ligada a las corrientes migratorias holandesas y suizas que se asentaron en el lugar a mediados del siglo pasado.

Además, el predio albergará un amplio paseo donde emprendedores locales expondrán chacinados, conservas, licores, alfajores y una variada oferta gastronómica que se complementará con food trucks, clases de cocina en vivo impartidas por profesionales y espectáculos musicales para amenizar ambas jornadas.

Para los organizadores, el festival representa mucho más que una celebración de la identidad culinaria de Los Toldos. El flujo de turistas e intermediarios comerciales se ha convertido en un dinamizador indispensable para la hotelería, el comercio y el transporte del distrito, sirviendo como una valiosa herramienta de promoción para las pequeñas y medianas empresas rurales en momentos donde el desarrollo de las economías regionales resulta clave.