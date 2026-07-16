El corazón ante todo

Como cualquier mamá, Ana Paula Carletti acompañó a su hijo adolescente a unos estudios pre-quirúrgicos para una operación menor, rutinaria. Nada del otro mundo. Alahora del electro, las caras de los médicos, más allá de las frases de rigor que estaba «todo bien», dieron cuenta que algo no estaba tan bien. Finalmente, los especialistas llevaron tranquilidad a los padres ya que lo que encontradon era una leve cardiopatía totalmente controlable. Joaquein, deportista, pudo seguir jugando al fútbol en San Agustín.

Este episodio, marcó a los padres de Joaquín y consideraron una buena oportunidad para transmitir la importancia de los controles de salud básicos para niños, adolescentes y adultos que realizan actividad fisica de cualquier tipo. Para ello, apoyados por el Club San Agustín, organizaron una charla en sobre corazón y deporte a cargo del cardiólogo Cardinali Ré, para este viernes 17, a las 19 horas, en el auditorio dela Cámara de Comercio de 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.

Ana Paula estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova97.9) junto con Tato Márquez, coordinador de inferiores del Club San Agustín y técnico de Joaquín, brindando detalles de toda la movida y resaltando, la importancia de la concientización de los controles de salud a todo nivel deportivo, cosa que hoy ocurre en muy pocas disciplinas.

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