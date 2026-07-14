Básquet: arrancó el Clausura en 25 de Mayo

El Club Atlético 9 de Julio inició con éxito su participación en el Torneo Clausura de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy al visitar al Club Sportivo en la ciudad de 25 de Mayo. La jornada comenzó con el encuentro de la categoría Promocional de Minibasquet, antesala de los partidos competitivos del día.

En la categoría Infantiles, los visitantes lograron una ajustada victoria por 46 a 43 en un partido sumamente parejo. Atlético basó su triunfo en una leve ventaja obtenida en los dos primeros cuartos, la cual logró sostener al superar a su rival por un punto en cada uno de los periodos finales. Este resultado refleja la evolución del equipo, que en el Torneo Apertura había caído ante el mismo rival por 35 a 28.

El cierre de la fecha estuvo a cargo de los Cadetes, donde Atlético dominó con claridad desde el inicio y sacó amplias diferencias en los tres primeros cuartos. Gonzalo Leal, con 23 puntos, y Bautista Escriba, con 20, lideraron la ofensiva del conjunto dirigido por Juan Pablo Merico. El plantel ganador se completó con D. Spatafora, A. Díaz, V. Tello, J. Núñez, M. Baldes, F. Chuma, E. Cano (2 puntos), J. Belloni (5 puntos), J. Leal y F. Fage (8 puntos). Sportivo no presentó equipo en la categoría Juveniles, por lo que no se disputó dicho encuentro.

El Torneo Clausura continuará el próximo sábado a partir de las 10:00 horas, cuando el Club Atlético reciba en su estadio a las cuatro categorías del Club Los Millonarios de Bragado por la segunda fecha del campeonato.