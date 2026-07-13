La regional de Aapresid le hace UPA a Melconián

El próximo viernes 17, la regional de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) 9de Julio/Casares realizará su tradicional encuentro «Un Productor en Acción» (UPA). Su presidente, Emanuel Ieno, en diálogo con «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), brindó detalles del evento que tendrá lugar desde las 8am en el salón de la Sociedad Rural de 9 de Julio.

Ieno explicó que, usualmente, las regionales hacen este tipo de jornadas, que son abiertas y gratuitas, sobre un tema específico. La del viernes 17 se centrará en producciones agrícolas y ganaderas.

«Siempre convocamos muy bien, entre 100 y 150 personas, y lo podemos hacer gracias a las empresas que nos acompañan», el presidente de la regional local que agregó:»A la mañana arrancaremos con un living agrícol y luego otro de ganaderia, donde escucharemos a representantes de empresas locales para que cuenten sus perspectivas para ambas actividades. Y después del almuerzo escucharemos a Carlos Melconian para hablar de la actualidad económica nacional y las prespectivas para el año próximo que es electoral«.

Ieno agrega que «cuando nos sentamos en diciembre a ver el plan, veiamos que veniamos de 3-4 años de seca, sumado un año de inundación, entonces la pregunta es cómo es el camino para poder salir a flote. Un contexto hídrico, sumado al contexto económico general, nos interesa conocer qué estan viendo las empresas que nos puedan ayudar a nosotros. Hacia dónde vamos? Más hectáreas, más eficiencia, más tecnología o menos hectáreas más productividad? La ganaderia tiene un buen año, cómo la potenciamos? Y si este año es una rareza o hay ganaderia para rato? Por eso convocamos a referentes de empresas locales para expliquen qué están viendo y hacia dónde apuntan».

La cita será a partir de las 8 de la mañana en La Rural local, entrada libre y gratuita. El presidente de la regional agrega que siempre esta vez, lo recaudado en el almuerzo será a total beneficio del «Hogar del Niño».