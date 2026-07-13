Hockey: Atlético campeón en la Sub 16

El equipo femenino de hockey Sub 16 del Club Atlético 9 de Julio se proclamó campeón del Torneo Apertura tras consolidar una campaña dominante. A pesar de perder su invicto en la última jornada, el conjunto dirigido por Adela Beraza se volvió inalcanzable en la tabla de posiciones con 24 puntos, superando por cuatro unidades a sus inmediatos perseguidores, Bragado Club y El Linqueño.

El plantel campeón estuvo integrado por Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Ugalde, Matilde Vanina y Francisca Zúñiga Pirez, bajo la preparación física de Trini Iturralde.

La definición del torneo se reanuda este sábado con la última fecha de las cuatro categorías femeninas, luego de un receso de dos semanas por los compromisos de las selecciones de la Asociación del Centro y los encuentros de mini hockey.

En el resto de las categorías, Social de Junín ya se aseguró el título en Sub 19, dejando al Club Atlético en el segundo lugar y a Bragado Club en el tercero. En Sub 14, Social lidera con 25 puntos, seguido por Saladillo con 23 y Atlético con 22. En la Primera División, Social también marcha en la punta, escoltado por Sarmiento y El Linqueño.