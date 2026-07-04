Picadas suspendidas

El AutomotoClub Nuevejuliense informño que debido al pronóstico meteorológico que anuncia probabilidad de lluvias para este domingo, se suependió la jornada de picadas ene el autódromo local.

Aun no se confrimó la fecha para la reprogrmación de este evento. La misma será informada oportunamente a través de los canales oficiales del AutomotoClub.

La institución agradeció la comprensión de todos los participantes y espectadores, e invitó a seguir atentos a los canales oficiales donde seguirán comunicando las próximas actividades previstas en el autódromo.