A solas con el rey en la casa de té

o que me ha hecho laburar esta mujer!. Es exigente, pero el resultado es excelente.

Esto de armar un show de cero con un repertorio complejo y lleva laburo»



Además cuenta que, a la hora de pensar el show, el lugar cobra centralidad: «no es tanto qué tema, sino dónde vamos a tocar, y el repertorio está acorde con el lugar, coincide lo visual y la música. Es un show conceptual».



sto me saca un poco de mi zona de comfort, por más que yo vengo del palo del rock, y también participo de otros proyectos musicales de diferentes estilos, pero me gusta este tipo de desafíos». Con todo esto podemos asegurar que el rey no va a estar solo.