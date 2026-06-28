A solas con el rey en la casa de té

No es «Palito», tampoco Elvis. El rey es Emanuel Medina, músico completo y virtuoso guitarrista, un jugador de toda la cancha. El apodo surgió de un juego con su compañera de esta aventura musical, Alejandra Rodríguez, dueña de una voz con la que se le anima a casi cualquier género. Ambos armaron una propuesta que van a estar presentando esta tarde, en la Casa de Té en Dennehy. El horario? A las 17, claro, no podía ser otro en ese acogedor lugar, propiedad de Cristian Luza, otro eximio músico. Ambos estuvieron de vista en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) anticipando este show y contando cómo se fue gestando.
Y están todos invitados a tomar el té y disfrutar de una selección de canciones que «tendrán bastante de latinoamerica, algo del folclore, canciones en portugués, francés e inglés, toda música que te conmueva, que te guste», tal como cuenta la cantante.
Acostumbrado a proyectos disimiles con mayor o menor rigurosidad, Emanuel se confiesa diciendo «lo que me ha hecho laburar esta mujer!. Es exigente, pero el resultado es excelente. Esto de armar un show de cero con un repertorio complejo y lleva laburo»
Además cuenta que, a la hora de pensar el show, el lugar cobra centralidad: «no es tanto qué tema, sino dónde vamos a tocar, y el repertorio está acorde con el lugar, coincide lo visual y la música. Es un show conceptual».
Si está nerviosa, no se le nota. A Alejandra se la ve y escucha con ganas de que suenen los primeros acordes de la guitarra para soltar su voz, pero anticipa que habrá invitados. Uno es el dueño de casa, Cristian Luza que, en algun momento, obviamente, sacará el violín y se unirá al dúo. La otra es Lucrecia Longarini, la «profe» y guía musical de Alejandra. El lleno está asegurado, ya quedaban pocos lugares: «La casa de té recibe a un público dispuesto a la escucha», dispara sonriente la voz que acompaña al rey. Y el rey, justamente, también está con ganas porque confiesa que «esto me saca un poco de mi zona de comfort, por más que yo vengo del palo del rock, y también participo de otros proyectos musicales de diferentes estilos, pero me gusta este tipo de desafíos». Con todo esto podemos asegurar que el rey no va a estar solo.