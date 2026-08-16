El Provincial: Avanzan los trabajos para instalar el módulo policial

Continuan los trabajos para la instalación del módulo habitacional que hará las veces de destacamento policial en El Provincial, tal el compromiso asumido días atrás por el municipio con los vecinos de esa localidad. Días atrás se habia comenzado con el alisado y la preparación del terreno. Ahora se instalaron los pilotes que servirán como base para emplazar el módulo.

Después de lo que fue el largo reclamo (y problemático) de los vecinos por mayor presencia policial y atención en materia de seguridad, finalmente hubo compromisos por parte de la administración municipal los cuales se están viendo reflejados en este accionar, más la presencia preventiva con patrullajes.