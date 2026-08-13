HCD-Hassa: Las diez manos

Por Redacción Extra Digital

Antes de levantar la mano, un concejal se mira a sí mismo. Esa es la primera verdad de la política municipal y casi nunca se dice en voz alta. No se mira el expediente. Se mira en el espejo y calcula. Si el voto le trae reproches, empieza a buscar la forma de correrse. Si le va a traer aplausos, la convicción llega sola y llega rápido. La situación nunca es neutra. Esta noche, diecisiete concejales de Nueve de Julio van a hacer ese cálculo sobre la planta de acopio de Henolaje Agro Servicios S.A., en French.

Lo que consta en los expedientes

La planta funciona en calle Antonio Balbo s/n, en un radio donde están la Escuela de Educación Secundaria N.º 5, el Jardín de Infantes N.º 903 y la Escuela Primaria N.º 12. El 6 de abril de 2026 el Juzgado de Faltas N.º 1, a cargo del Dr. Pedro Rebottaro, dictó sentencia aplicando una multa de $574.380 y la clausura preventiva del establecimiento hasta tanto se cumplimenten los requisitos de habilitación. El 13 de abril el Secretario de Vivienda y Urbanismo elevó ese informe a la Intendenta, y el 15 de abril el Ejecutivo lo remitió al Concejo como respuesta al Pedido de Informe 005/26. En mayo, el cuerpo había votado por mayoría rechazando la habilitación.

Nadie puede alegar desconocimiento. Está por escrito y bajo firma.

Según la reconstrucción de este medio, el proyecto se aprobaría con diez votos.

10 Votarían a favor (Bonfiglio, Bordone, García, Inés Ormaechea, Unanua (Juntos-PRO) / Palacios, Moscato, Regalia (UCR) / Grizutti, Bianchi (UxP)

7 No acompañarían el dictamen (CRespo, Dafunchio (UxP) / Moss, Carta, Giacomino, Paladino, Sol Ormaechea (LLA)

Vale detenerse en lo que muestra ese reparto. La mayoría cruza a los tres partidos históricos del distrito y parte al bloque peronista dos contra tres. La minoría junta a la presidenta de ese mismo bloque con el bloque libertario completo. Cualquiera que quiera explicar esta votación por disciplina partidaria va a tener trabajo.

Diez concejales se miraron en el espejo y habrían decidido que el reproche era tolerable. Hay una idea consoladora según la cual cuando un tema tiene difusión y consenso social el margen para votar en contra del pueblo se estrecha hasta desaparecer. French demuestra que no siempre funciona así. Esta noche se sabrá.