Petrecca estuvo en Casares junto con referentes libertarios locales

El senador provincial y presidente del bloque del PRO en la Cámara alta bonaerense, Pablo Petrecca, desembarcó este sábado en el Carlos Casares en el marco de sus recorridas habituales por el interior de la provincia de Buenos Aires. La agenda combinó la actividad institucional y territorial con potentes señales políticas de cara a la construcción de frentes comunes en la Cuarta Sección Electoral.

Uno de los ejes centrales de la visita fue la foto conjunta y el entendimiento político sellado junto al referente libertario de la región y concejal de Trenque Lauquen, Gustavo «Coco» Bories. La postal entre dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza (LLA) ratificó las conversaciones previas que ambos espacios vienen manteniendo en distintos distritos bonaerenses con vistas a los próximos escenarios electorales. En ese marco, los medios destacaron que la articulación busca sumar esfuerzos y consolidar una alternativa opositora amplia en el territorio.

En el plano estrictamente institucional y de gestión, la visita contempló una recorrida por una entidad deportiva de la ciudad, donde Petrecca realizó la presentación oficial del Programa Provincial Dibu. Ante dirigentes y vecinos, el legislador remarcó la relevancia de los clubes de barrio como pilares de contención social y formación para los jóvenes, enfatizando que respaldar a estas instituciones representa una inversión directa en el futuro de la comunidad.

Asimismo, durante su estadía en el distrito, el exintendente de Junín mantuvo diversos encuentros de trabajo con concejales y referentes locales de ambas fuerzas políticas, como Lisandro Perotti y Franco Cruseño, afianzando los vínculos de trabajo conjunto a nivel distrital. Diversas coberturas periodísticas señalaron también que la visita sirvió para debatir sobre la situación de la infraestructura regional y la necesidad de mantener un contacto directo con los actores locales para conocer las demandas cotidianas de los vecinos de la Provincia. la presencia de Petrecca en Casares y, anteriormente en otros distritos bonaerenses, disparan las conjeturas de una eventual intención de ser, al menos, pre candidato a la gobernación provincial el año próximo