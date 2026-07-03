Moos / Ormaechea: «Pedimos acceso a la información y que se investigue»

Los concejales Luis Moos y Sol Ormaechea dialogaron en «Temprano para todo» (Supernova 97.9) sobre la denuncia presentada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) solicitando la intervención del organismo del Estado argentino encargado de promover, registrar y controlar a todas las cooperativas y mutuales del país, en la Cooperativa Eléctrica y de servicios Mariano Moreno (Ver: www.semanarioextra.com.ar/concejales-de-la-libertad-avanza-solicitaron-la-intervencion-de-la-ceys-por-denuncias-de-opacidad-financiera/).

“Presentamos una denuncia y documentación ante el INAES por la grave situación financiera y falta de transparencia en la cooperativa eléctrica, que acumula una deuda de 14 millones de dólares con CAMMESA. La cooperativa no adhirió al plan nacional de pago en cuotas, por lo que quedó excluida de la posible condonación de deuda, a diferencia de otras que sí lo hicieron. Nos preocupa la falta de información pública, el desorden contable, los costos adicionales para los vecinos y la falta de interés de algunos concejales en defender los intereses de la comunidad”, expresó Luis Moos.

Después de referirse al monto que para los concejales de LLA tiene la deuda de la cooperativa con Camesa “esta sigue creciendo porque no pagan la energía actual, aunque los usuarios sí lo hacen. Esto puede generar nuevos juicios. Hemos pedido información sobre los pagos al estudio jurídico y otros temas, pero nunca recibimos respuestas de la cooperativa. Por eso presentamos esta denuncia ante el INAES en junio y seguimos sin novedades, aunque el expediente está en curso. Pedimos transparencia, acceso a la información y que se investigue”

Interrogados sobre si tienen alguna prueba contundente, ante esta situación, expresaron: “Te doy un ejemplo concreto. En el primer semestre del año 2025, la cooperativa fue condenada al pago de mil ochenta y ocho millones de pesos ($1.088.000.000,-) Lo pagaron; eso llevó con punitorios a dos mil cien millones ($2.100.000.000,-) y también hay que tener en cuenta los honorarios de los abogados de este estudio jurídico que está participando en la cooperativa. Pero ahora, en el mes de Nov/Dic de 2025, también hay una sentencia para el pago de mil ochenta y ocho millones de pesos ($1.088.000.000,-), que lógicamente la cooperativa apeló, pero lo hizo extemporáneamente, fuera de término. Por lo tanto, en cualquier momento viene el embargo y hay que pagar”.

Y agregaron que “la pregunta que nosotros hacemos, ¿tomó estado público? ¿Manifestaron de que había un embargo en la cooperativa? Los socios, nosotros, los dueños de la cooperativa, manifestamos que había un problema por el cual los vecinos del 9 de julio vamos a tener que pagar, -no solo hemos pagado la luz-, sino que ahora tenemos que pagar recargo, punitorios, y los gastos de los abogados. Eso no toma estado público. Y es el dinero de la comunidad, y si nosotros, desde el Concejo Deliberante, no velamos por defender los intereses de la comunidad el 9 de julio, entonces, evidentemente, estamos equivocados”.

La concejal Ormaechea acotó que “no están pagando el corriente de la energía, la deuda sigue creciendo. El estado está obligado a seguir proveyendo a 9 de Julio de esa energía, pero no estamos pagando. si bien el usuario si, pero la cooperativa no, entonces la deuda es mucho mayor, es lo que nosotros venimos advirtiendo de la gravedad de la situación”.

Otro tramo de la conversación pasó revista a la situación del proyecto de ordenanza propio en la última sesión del Concejo Deliberante para revocar la designación de la consejera titular ante el Consejo de administración de la ‘Cooperativa eléctrica’: “Solicitamos un representante en la comisión de la cooperativa, pero fue rechazado por la mayoría del Concejo Deliberante. La ordenanza es clara: el delegado del consejo en la cooperativa debe ser de la primera minoría no oficialista, pero no se respeta. Presentamos denuncia formal con toda la documentación, no es solo mediático. Nuestro objetivo es transparentar y que los organismos de control actúen, porque la situación es grave y no se puede ser cómplice del silencio. Me queda un sabor amargo por cómo se manejaron algunos colegas”.

Y sobre esta última cuestión, Moos agregó que “a nosotros nos preocupa sobremanera la mirada muchas veces de colegas nuestros, de concejales, y me hago cargo de lo que digo, que miran para otro lado. Algunos se interesan y otros no, en la cual no les importa esto, y nos llama poderosamente la atención. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo no lo sé”.



Sobre el voto negativo, al proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo entre la Dirección Provincial de Hidráulica y la Municipalidad de 9 de Julio, que se trató y aprobó en la última sesión, y que la concejal Nancy Grizutti de Fuerza Patria reprochó al bloque de LLA, Luis Moos expresó: “Niego haber perjudicado a los vecinos de 12 de Octubre. La concejal Grisutti miente. Nos opusimos porque el convenio con Hidráulica es un disparate: implica pagar 11 viáticos diarios (muchos ya empleados estatales) para operar una retroexcavadora, lo que es innecesario y costoso. Sería más barato alquilar una máquina privada”.