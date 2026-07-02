Julia Cereigido dejó la función pública



Julia Cereigido dejó su cargo al frente de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes de Nueve de Julio tras acogerse a los beneficios de la jubilación. La ahora ex funcionaria, pasó por varias gestiones municipales a lo alrgo de los años y su salida marca, además, el cierre de la propia subsecretaría, que dejará de existir dentro del organigrama municipal.

La intendente María José Gentile recibió a Cereigido en su despacho para ofrecerle un reconocimiento formal por su gestión en la función pública.

Con el retiro de Cereigido, el Departamento Ejecutivo confirmó una reestructuración interna: la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes queda disuelta. En su lugar, las direcciones de Cultura, Educación y Deportes comenzarán a operar de manera independiente, algo que varias veces se había solicitado dado que era demasida estructura para áreas que en general, por el movimiento que tienen (varios de esos directores han esgrimido el famoso «no tengo plata» como respuesta a la hora de generar acciones más efectivas) con una Dirección alcanza. Más allá de la figura de Cereigido, en un Municipio autodeclarado en emergencia económica y financiera desde hace más de un año, la pregunta es por qué no se hizo esa reestructuración antes. Respuestas varias, posiblemente, algunas incómodas.