Navone perdió con Cobolli pero confirmó su avance tenístico

Por Redacción Extra Digital

Estuvo cerca, muy cerca. En la reanudación del encuentro por la primera ronda de Wimbledon, Mariano Navone finalmente cayó ante Flavio Cobolli, pero dejó una grata imagen confirmando el notable avance tenístico que ha tenido desde febrero, cuando Alberto Mancini se convirtió en su entrenador.

Lo que en el día de ayer habia terminado con el italinao al frente del marcador por dos sets a uno, tuvo su definición en un cuarto set muy parejo donde los detalles hicieron la diferencia. El nuevejuliense, fiel a su estilo, luchó cada punto con la entrega que lo caracteriza. Incluso, esa paridad se notó en el resultado final en una definición por tie break con un ajustadísimo 10 a 8. Navone tuvo sus chances, llegó a estar 6-5 arrriba en games y tuvo seis set points que no pudo capitalizar para quedarse con el cuarto set y asi un quinto.



Cobolli, un batallador nato y número 9 en el ranking de la ATP, finalmente se quedó con un partido que, para Mariano Navone, más allá de la derrota, y teniendo en cuenta que no al superficie que mejor le sienta, le deja la tranquilidad de saber que tiene juego y capacidad de competir de igual con los top 10.

El resultado final fue la victoria dle italiano por 6-1, 6-7 (5-7), 3-6 y 6-7 (8-10) y pase a segunda ronda del tercer torneo de Grand slam del año.