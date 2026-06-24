Aramburu-Dicásolo, los campeones sudamericanos de newcom

Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo, jugadores nuevejulienses del equipo de newcom “Kosiukos” del Club Atlético 9 de Julio, salieron campeones del Campeonato Sudamericano en la categoría mayores de 50, en Paysandú (Uruguay) con el seleccionado argentino de dicho deporte. En la fase regular, Argentina derrotó en dos ocasiones a cada uno de los equipos participantes: Uruguay, Paraguay y Chile. Luego, en una final súper emocionante y con el apoyo de un enorme público, derrotaron al elenco local para quedarse con el título.

Luego de semejante logro, los protagonistas se acercaron al estudio de Supernova 97.9 para expresar sus sensaciones y transmitir lo vivido en el programa “Supernova Deportivo”. Cabe destacar que Aramburu fue la capitana del equipo, que reunió a deportistas de más de cinco provincias de nuestro país. Tras el triunfo con la albiceleste, el pasado fin de semana ambos compitieron con “Kosiukos” en un Súper 6 que se llevó a cabo en la localidad de Ranchos y también se quedaron con el trofeo.