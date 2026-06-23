Juegos Bonaerenses: la Técnica N.º 2 brilló en la etapa local de ajedrez

Los jóvenes representantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías en la etapa local de ajedrez de los Juegos Bonaerenses. En la categoría Sub-18 Gianluca Bustamante fue subcampeón, quien mantuvo un ritmo de juego sólido y estratégico durante todo el torneo. Lo mismo ocurrió en la Sub-14 con Nino Bazterra.

Detrás del éxito en los tableros está la guía del profesor Diego Van Bergen, encargado de acompañar a la delegación, quien subrayó que «estos logros son el resultado directo de la dedicación de los alumnos». Asimismo, Van Bergen destacó el valor del ajedrez como una disciplina fundamental en el entorno educativo, destacando su capacidad para desarrollar el pensamiento crítico, la concentración y la toma de decisiones bajo presión.

Para la Técnica N.º 2, los resultados reflejan un esfuerzo coordinado entre las aulas y las actividades extracurriculares, ratificando la importancia de promover tanto el deporte como las disciplinas intelectuales como pilares clave en el desarrollo y la formación integral de los jóvenes.