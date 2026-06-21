Jaqueca de película

Hace poco más de una semana, el viernes 12, «Jaqueca» entró a grabar la canción que compusieron para la película «El Chajá», de Santiago Carilla. Lo hicieron en el estudio que armó en Carlos Casares Nelson Rivas Diaz, músico y médico de esa localidad. Una muy buena opción para los músicos de la zona. Por tal motivo, Néstor Zabaleta estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9/Lun a Vie 9am) y contó los detalles de esta nueva incursión de «Jaqueca» por la pantalla grande.

«Es un tema nuevo que hicimos para una escena específica de la película. Salimos del estilo rockero de «Jaqueca» pero tiene el adn de la banda«, explicó el bajista que, además, agregó que «si bien la hicimos con el fomato habitual del grupo, era un tema que necesitaba de teclados, asi que un ex miembro y siempre colaborar nuestro, Emanuel Macías, hizo los teclados. La canción es para una escena en un bar de pueblo, con música mas bien vieja y asi que le metimos esos instrumentos. Es una canción melódica, no llega a ser un bolero, con la impronta nuestra pero con la onda de Los Pasteles Verdes, Los Iracundos. No tiene titulo definido aún, hasta que la inscribamos en SADAIC puede cambiar, pero por ahora se llama «Esperándote (tema de amor de El Chajá)«.



Consultado si la canción se va conocer en la película o antes, Zabaleta explicó que «la idea es sacarla junto con la película. Ahí se va a escuchar un poquitito. Es una canción de 3 minutos y ya tenemos en la cabeza el video. Queremos que sirva de promoción de la película y de la banda».

Consultado sobre cómo surgió la idea del tema, Néstor relató que «habitualmente componemos en conjunto y la canción es de los cuatro, es de «Jaqueca». Lo que hicimos es ver que imaginábamos para esa escena y, desde ahí, como podía ser la música, y viendo el guión y los diálogos llegamos a la letra, y después los detalles van surgiendo en la sala de ensayo».

Hubo cierto apuro para entrar a grabarla porque, como alguna vez ya contó el propio Santiago Carilla en una visita a «Un Plan Perfecto», la película va a encarar el circuito de festivales primero, antes de estrenarla masivamente, y se han presentado unas oportunidades para empezar a mostrarla. «El Chajá» es un ejemplo de cine rural, una historia de pueblo donde el protagonista tiene sus problemas, sumados a una historia de amor y desencunetros. Una película en la cual se muestra la vida de las localidades.

Esta no es la primera vez que «Jaqueca» pasa por el cine. Hace unos años hicieron un tema para la pelicula «Las Garibaldi», en Carlos Casares: «Grabamos un tema para esa película pero, por algunos inconvenientes técnicos, la película nunca vió la luz. La canción era una suerte de vals. Asi que esta será nuestra segunda participación cinematográfica«.

Además de todo esto, «Jaqueca» está a pleno, y Zabaleta confirmó que «en cortisimo plazo entraremos a grabar temas que teníamos colgados«.