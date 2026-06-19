Gonzalo Valle viene con «Los Valles» a una noche de rock

Están los Ramones, los Pérez García, los Rodríguez y hay algunas bandas más con apellido a las que ahora se suma «Los Valles». Pero como la mayoria de estas bandas, a sus integrantes no los une ningún vínculo familiar, sino las ganas de hacer música. Gonzalo Valle es un notable músico nuevejuliense que reside en La Plata, además de habilísimo guitarrista que suele estar siempre inquieto con algún proyecto musical, sea solista, en dúo o en grupo. Ultimamente se ha presentado en 9 de Julio en formato acústico, pero ahora vuelve a su ciudad con banda eléctrica.

Habitué de «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9 /lun a vie 9am), Gonzalo dialogó con Juan Jara sobre el origen de «Los Valles» y la propuesta que traen para este sábado ya que serán parte de la grilla de una noche de rock organizada por los chicos de L.I.R.A a la que se sumará la banda «Ramanegra» de Junín.

Gonzalo contó el trabajo que vienen realizando con «Los Valles» desde hace dos años, que los tiene tambièn entrando al estudio de grabación. Explicò la propuesta de la banda, que encara el rock, con toques stoner y grunge, con temas propios aunque pueden meter algun cover dentro del show. Y, el origen del nombre de la banda que, como tiene más de casual que de familiar.