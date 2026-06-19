Franco Flexas se lanzó para gobernador

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, confirmó públicamente en las últimas horas su intención de competir por la gobernación bonaerense. Entrevistado por Carlos Graziolo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) Flexas ratificó sus intenciones haciendo foco en el núcleo de cómo ha construido su discurso: el valor del interior provincial frente al centralismo porteño, la necesidad de una propuesta propia de la Unión Cívica Radical (UCR) sin alianzas automáticas y su experiencia de gestión local.

Así dijo: “Decido postularme a gobernador bonaerense porque la provincia necesita un proyecto propio, pensado desde adentro y no desde la capital. Los intendentes somos candidatos naturales porque conocemos la realidad local. El radicalismo debe presentar una propuesta propia antes de pensar en alianzas; ya es tiempo de mostrar nuestro proyecto y candidatos. Para el conurbano y el interior propongo soluciones diferenciadas, especialmente en educación y seguridad, y es clave cambiar el régimen de coparticipación para que la provincia reciba más recursos”.

En una provincia históricamente polarizada y cuando se le preguntó ¿Cómo planea romper esa romper esa situación sin terminar siendo funcional a alguno de los dos extremos? Expresó: “La polarización en Buenos Aires sigue entre kirchnerismo y nuestra fuerza; con elecciones desdobladas, somos la segunda fuerza y debemos enfocarnos en una propuesta propia. La convención provincial de la UCR decidirá la estrategia de alianzas, pero el radicalismo debe presentar alternativa. Es fundamental separar elecciones provinciales y nacionales para discutir los problemas bonaerenses”.

También Flexas habló de la situación de IOMA: “En salud, la crisis de IOMA afecta a todos; la buena administración local es clave y debe replicarse en la provincia, con equipos capacitados. Propongo discutir la coparticipación nacional y provincial, aumentar la autonomía y recursos municipales (del 16,4% al 20%) para que los municipios resuelvan más problemas”.

Ante la consulta de un oyente sobre si su precandidatura lanzada tan prematuramente le puede jugar en contra al distrito por parte del gobierno actual respondió: “No temo que mi precandidatura a gobernador perjudique al distrito; confío en que no habrá discriminación”.

Finalmente, Flexas trazó un rápido resumen de la actualidad del distrito vecino: “Hemos priorizado la salud, los médicos están bien pagos y mejoramos notablemente los caminos tras adquirir maquinaria nueva con un crédito provincial. Anuncié mi candidatura con anticipación porque necesito tiempo para darme a conocer fuera del distrito, ya que no cuento con grandes recursos. Estoy convencido de que se puede llegar”.