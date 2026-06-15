Transparencia fiscal: Nueve de Julio entre los de cumplimiento medio 

Por Redacción Extra Digital



El más reciente revela que el municipio de Nueve de Julio mantiene un desempeño calificado como «cumplimiento medio«, sin registrar variaciones significativas respecto de la medición previa, un patrón que expone las dificultades estructurales de la administración local para adecuarse a los estándares de transparencia fiscal vigentes. Con una calificación global de 43 puntos sobre los 100 posibles, Nueve de Julio comparte grupo con distritos de diversa envergadura como Olavarría, Vicente López y Patagones. El desglose de los componentes de este índice de transparencia permite identificar con precisión dónde radican las debilidades institucionales del municipio y cuáles son los aspectos que impiden su ascenso hacia los niveles de excelencia alcanzados por casi la mitad de las comunas bonaerenses.

El principal obstáculo de Nueve de Julio se localiza en la visibilidad de sus herramientas básicas de planificación financiera. La administración local obtuvo una puntuación de cero en el apartado destinado al Presupuesto vigente para el ejercicio de 2026, lo que indica una omisión total en la exposición pública de su cálculo de recursos y presupuestos de gastos en la plataforma web oficial. Esta carencia contrasta fuertemente con los 76 distritos de la provincia que exhiben de manera abierta y detallada sus presupuestos corrientes.

En materia de información coyuntural, el municipio muestra un cumplimiento a medias. En lo referente a la Situación Económico Financiera trimestral, Nueve de Julio sumó 25 puntos debido a que publica datos pero arrastra un rezago de tres meses en la actualización de su esquema de ahorro, inversión y financiamiento, en lugar de la difusión casi inmediata que exigiría un estándar de transparencia óptimo. Del mismo modo, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos obtuvo apenas 3 puntos por presentarse de forma incompleta y desactualizada, mientras que la información sobre deuda pública y la clasificación de gastos por finalidad y función sumaron 5 puntos cada una, denotando también demoras e imprecisiones sustanciales en su publicación web. El único ítem donde el municipio logra el puntaje ideal es en la facilidad de acceso general a su sitio web, obteniendo 5 puntos por disponer de enlaces visibles que guían al usuario, aunque el contenido interior de estos portales carezca de la profundidad requerida.

En el territorio bonaerense, un total de 64 municipios —equivalentes al 48% de las jurisdicciones— lograron la puntuación perfecta de 100 puntos, consolidándose en el grupo de cumplimiento estricto. Ciudades vecinas y de características comparables han protagonizado avances notables en sus portales de datos abiertos, demostrando que la adecuación técnica y política es posible.

La falta de movimiento en la calificación de Nueve de Julio refleja un atraso frente a la tendencia general del monitoreo, donde unas 20 jurisdicciones mostraron mejoras evidentes en su desempeño institucional y administrativo. El estancamiento de la comuna ratifica que, si bien se cumple con las pautas mínimas de navegabilidad y accesibilidad técnica que otorgan el beneficio del enlace web, la actualización periódica y la carga integral de las cuentas públicas continúan rezagadas frente a las demandas de control ciudadano y las normativas de responsabilidad fiscal que rigen en la provincia. Dicho de otra manera, la herramienta funciona, hay que darle contenido.



06091015_InformeTransparenciaMunicipiosPBA-Mayo2026

