En Alberti, Katopodis expuso las novedades en la obra del Salado

En Alberti, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, expuso los avances técnicos para la licitación del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, un megaproyecto que representa el eslabón final para contener las crecidas cíclicas del río. La jornada, planteada como un ejercicio de rendición de cuentas ante el sector agropecuario y los líderes locales, encierra un trasfondo de disputa política. El gobierno de la provincia ha tenido que reconfigurar su estrategia financiera luego de que la administración nacional paralizara los recursos destinados a la obra pública. Fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense confirmaron que, ante este escenario de asfixia presupuestaria, la gestión de Axel Kicillof debió acudir a un esquema de financiamiento mixto que contempla una inyección de 138 millones de dólares, apuntalada sustancialmente por un préstamo internacional de 110 millones de dólares otorgado por el Banco Europeo de Inversión (BEI), además de aportes del tesoro provincial.

En la mesa de debate hubo delegaciones de múltiples distritos vecinos. Entre ellos, 9 de Julio participó con el Secretario de Gobierno, Federico Aranda, coincidiendo con intendentes y legisladores de localidades como Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín, estructurando un reclamo unificado por la continuidad de la infraestructura básica. Los datos técnicos provistos por la Dirección Provincial de Hidráulica indican que las obras civiles para las etapas 1 y 2 de este quinto tramo se desplegarán a lo largo de un eje lineal de más de 60 kilómetros de cauce, extendiéndose desde Bragado hasta las proximidades de la laguna Rocha. El objetivo primordial es triplicar la sección actual del río para multiplicar de forma exponencial su capacidad de evacuación hídrica. De completarse con éxito, el sistema permitirá recuperar y proteger de manera directa unas 400.000 hectáreas de alta productividad agrícola y ganadera. Esta proyección ha despertado un cauteloso optimismo en las principales entidades rurales del país, cuyas delegaciones regionales —incluyendo a CARBAP, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria— siguieron al detalle las exposiciones técnicas en el auditorio.



Sin embargo, el factor tiempo juega en contra de la planificación oficial y la impaciencia de los productores locales empieza a hacerse notar. Durante su alocución, Katopodis lamentó el impacto del freno de los fondos federales al señalar que, de haberse sostenido el ritmo de ejecución de financiamiento previo, los trabajos correspondientes al Tramo IV habrían concluido en el transcurso de 2024, abriendo una transición inmediata hacia la fase definitiva que hoy se debate. La urgencia política coincide además con las advertencias meteorológicas. La provincia se encuentra implementando en paralelo un Plan de Gestión del Riesgo Climático ante las previsiones de un nuevo ciclo bajo la influencia del fenómeno de El Niño, cuyas precipitaciones extremas amenazan con poner a prueba el sistema antes de que las excavadoras terminen sus tareas.

El encuentro de Alberti también funcionó como caja de resonancia para las demandas históricas de las comunidades periféricas, que temen quedar rezagadas frente a la magnitud del plan principal. Desde la delegación de Junín se aprovechó la instancia para elevar un enérgico pedido enfocado en obras de infraestructura local complementarias, exigiendo formalmente el dragado urgente de la laguna El Carpincho y la readecuación de los canales urbanos vinculados. Los líderes comunales advirtieron que la ampliación del cauce mayor del río Salado perderá efectividad si el Estado central y los municipios no ejecutan de forma simétrica las obras accesorias destinadas a blindar de forma definitiva el casco urbano de las principales ciudades del norte bonaerense.