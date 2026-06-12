Naudín: Zona fría, transporte público y los árboles gestionados

El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) e integrante del bloque de Fuerza Patria, Esteban Naudín contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) parte de sus últimas actividades como concejal: “Participé en el Congreso Nacional de la defensa del Régimen de Zona Fría que volvió a reunir allí este martes a intendentes del interior bonaerense, legisladores provinciales, concejales de distintos lugares de la provincia y representantes nacionales de Fuerza Patria, en un intento por frenar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas, defendiendo los intereses de 9 de Julio y del interior bonaerense, que siempre aporta pero recibe poco. El aumento de tarifas de gas es injusto y afecta a la industria y a las familias locales, agravando una situación ya difícil por falta de obras y servicios«.

También Naudín viajó recientemente a la vecina ciudad de Lincoln para conocer de primera mano el sistema de transporte urbano escolar: “Nosotros, en realidad, en mi caso y dentro del bloque hemos presentado hace un tiempo, un proyecto que fue aprobado, que es de transporte público en horario escolar, como primera medida, con la posibilidad después de extenderlo en otros horarios, pero esto como primer paso con la finalidad de ordenar el tránsito y teniendo en cuenta que el horario de entrada y salida de los chicos al colegio es un caos”.

Naudín amplió sus percepciones: “Analicé ese sistema de transporte escolar municipal de Lincoln, similar a lo que podría implementarse en 9 de Julio. Destaco su organización, con colectivos grandes; con celadoras municipales que monitorean a los chicos y permiten intervención social directa. El servicio mejora la asistencia escolar, ordena el tránsito, reduce siniestralidad y facilita la vida de las familias, permitiendo que los padres trabajen. Es financiado con el fondo educativo y ampliamente aceptado por la comunidad. Creo que es viable replicarlo en 9 de Julio; solo falta decisión política y definir prioridades. Ya presenté el proyecto y hay recorridos pensados; insisto en que es posible y necesario avanzar”.



También el presidente del HCD amplió los detalles de su trabajo sobre el proyecto de transporte: “Recorrí los principales centros educativos de la ciudad y propuse mejorar el transporte escolar usando fondos educativos, publicidad y alquiler, como en Lincoln, donde el municipio presta colectivos a clubes y entidades, pero por ejemplo no aprovecha el ingreso que se puede generar por publicidad. Pero reitero, considero viable implementar un sistema similar aquí, incluso con un boleto voluntario, porque los padres quieren un servicio seguro para sus hijos”.

También hizo mención al Plan de Forestación Permanente que impulsa y los más de 200 ejemplares de fresnos y álamos, provistos por Vialidad Provincial de la Provincia de Buenos Aires, que fueron destinados a intervenir el corredor vial que se extiende desde el tramo Walter Anca hasta el Aero Club local, gestión que para la obtención de los árboles se articuló de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el cuerpo legislativo. El municipio asumirá las tareas operativas de plantación, así como el posterior mantenimiento, riego y cuidado de las especies para garantizar su desarrollo.

Sobre forestación y con los antecedentes de vientos huracanados, dijo: “Impulsé la creación de barreras forestales urbanas y rurales, contacté a legisladores y conseguí donaciones de plantas de distintos organismos y vecinos. La forestación debe ser política de Estado y el municipio debe controlar que se respeten los espacios verdes”.

También Naudín mencionó la importancia de una ordenanza sobre ética pública y la necesidad de políticas continuas: “Necesitamos normas claras para evitar conflictos de intereses entre funcionarios y proveedores con lazos familiares, y así recuperar la credibilidad ciudadana. Es fundamental dar el ejemplo, tanto en cargos públicos como en otros ámbitos. La transparencia y la coherencia en la acción son claves para una sociedad mejor”.