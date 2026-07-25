Finalmente, ahora sí El Provincial va a ser escuchado

El gobierno municipal se sacudió la modorra y decidió dar respuesta a los reclamos de los vecinos de El Provincial, después de meses de excusas, promesas incumplidas y desatenciones. Por un lado, desde la Sociedad de Fomento de El Provincial informaron que después de haber presentado una nueva nota (la n°1513/26) por Mesa de Entradas del Municipio ayer jueves, finalmente autoridades municipales se comunicaron para convocarlos a una reunión para el próximo miércoles 29 a las 8:00 de la mañana, con autoridades del área de Gobierno, Seguridad y Policía, para abordar los planteos realizados por los vecinos. Y además agregaron que desde el Municipio se comprometieron a realizar, durante la semana próxima, otra reunión en la localidad con convocatoria abierta a todos los vecinos, para continuar dialogando sobre la problemática.

Por otro lado, la intendente Gentile, recibió al comisario mayor Federico Martín Dos Santos, Superintendente Regional, para reestructurar las políticas de seguridad en el distrito. El foco central de la reunión fue, justamente, el reclamo de El Provincial. El nuevamente Subsecretario de Seguridad del municipio, Fabián Beltrán, también participó del encuentro, además del Secretario de Gobierno Federico Aranda. El propósito principal de la reunión fue destrabar el conflicto y coordinar acciones conjuntas que permitan fortalecer la presencia policial, garantizando así la prevención que los vecinos de El Provincial vienen exigiendo desde hace tiempo.



Desde la intendencia aseguraron que este es el primer paso de una nueva etapa de trabajo articulado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad provinciales. El desafío de la administración actual radicará no solo en brindar una solución a corto plazo para mitigar los hechos recientes, sino en reconstruir la confianza de una comunidad que durante meses se sintió desatendida en una de sus necesidades más básicas y urgentes.