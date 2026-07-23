¿Cuánto cuesta vivir en descubierto?

Los concejales radicales, Marcela Regalía e Ignacio Palacios respondieron en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) sobre cuestiones expuestas en la última sesión del Concejo Deliberante. Una de ellas fue el Pedido de Informes por la utilización del descubierto en cuenta corriente del municipio en la sucursal local del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“Tenemos preocupación por el uso reiterado del descubierto bancario para pagar sueldos municipales, con una tasa de interés alta (66% anual en Banco Provincia), más alta que en bancos privados. Solicitamos informe sobre el convenio con el banco y condiciones del acuerdo. El uso del descubierto, que debería ser excepcional, se volvió habitual desde el año pasado, posiblemente por baja recaudación o demoras en la coparticipación”, expresó Regalía, que es Contadora Pública Nacional.Para Regalía: “La baja de coparticipación y la mala administración generan un déficit estructural creciente, agravado por el uso reiterado del descubierto bancario. Nos preocupa no conocer el costo real de estos descubiertos ni los intereses pagados. Una administración eficiente y mejor recaudación evitarían depender de estos préstamos y el pago de altos intereses”.

El otro tema que el bloque radical presentó en la sesión del jueves 16de julio es el Proyecto de Comunicación de seguridad en El Provincial: “Hay preocupación de los vecinos por la inseguridad en El Provincial y la falta de respuesta del ejecutivo; los vecinos piden reuniones desde abril sin solución. La localidad crece, pero pierde servicios: sin ambulancia, sin policía fija, solo una sala de primeros auxilios. El municipio recibe fondos provinciales y cobra tasa de seguridad, pero no invierte en cámaras ni mejora el destacamento. Hemos propuesto reasignar el presupuesto (122 millones) para instalar cámaras y crear una nueva cuadrícula policial fija en El Provincial, usando los recursos disponibles para responder a la demanda vecinal”.