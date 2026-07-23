Reuniones «K» de Gentile en la Plata

La intendente María José Gentile estuvo en La Plata y tuvo dos reuniones «K»: con Katopodis y con Kreplak – ministros provinciales de Infraestructura y Salud, respectivmente – enfocadas en destrabar proyectos de obra pública y coordinar una respuesta integral a la problemática de la salud mental en el distrito.

Del encuentro con Kreplak, también participó Laura Abayu, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias. El eje central de esta primera reunión fue la evaluación y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas al abordaje de la salud mental a nivel local. Ambas administraciones coincidieron en la urgencia de consolidar espacios institucionales para dar una respuesta efectiva a esta problemática.Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron la reactivación de una mesa intersectorial. Este espacio de trabajo coordinado integrará a representantes del sistema de salud municipal, el Centro Comunitario, el Hospital Julio de Vedia y la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Asimismo, contará con la participación activa de autoridades de la educación provincial, el Poder Judicial, efectores sanitarios privados y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, la agenda institucional de Gentile continuó en la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos, donde fue recibida por el ministro Gabriel Katopodis. En este ámbito, las conversaciones se centraron en el avance del proceso de licitación para la instalación de una geomembrana. Ambos funcionarios delinearon la planificación de las tareas en el territorio que comenzarán a ejecutarse una vez que concluya la etapa administrativa de la licitación.

Desde la administración municipal destacaron que estas gestiones se enmarcan en un esquema de trabajo estrechamente articulado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El objetivo central de esta cooperación, señalaron, es «dinamizar la ejecución de obras, mejorar la prestación de los servicios y promover políticas públicas que den respuesta a las demandas estructurales de los vecinos».