El silencio no es salud (ambiental)

El abogado Enrique Petraccaro denunció públicamente la inacción de la Justicia y de los órganos legislativos bonaerenses ante las sucesivas presentaciones realizadas por la crítica situación ambiental que atraviesa el partido de 9 de Julio. En declaraciones al programa “Temprano para todo” (Supernova 97.9), el letrado reiteró su preocupación por el impacto del basural a cielo abierto local, cuya actividad contaminante afecta de forma directa la salud de los vecinos y motivó sus acciones legales. También expresó la falta de respuestas oficiales y las sospechas de desvío de fondos en el reclamo por la crisis ambiental en 9 de Julio.

Petraccaro reveló una presunta irregularidad financiera en la gestión del predio: “Recibí documentación que demuestra que el municipio obtuvo fondos para la instalación de una geomembrana en 2018. Sin embargo, en 2023, el entonces intendente Mariano Barroso volvió a solicitar recursos para el mismo fin. Amplié la denuncia porque no hay claridad sobre el destino de ese dinero ni de la estructura. Esto debe investigarse de inmediato”. Asimismo, criticó que el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante ignoren los pedidos de informes obligatorios, aunque destacó que la Fiscalía de Delitos Complejos avanza con celeridad, a pesar de la escasa experiencia general en la materia.



El especialista también señaló las trabas institucionales que demoran las soluciones urgentes. “En un principio se me negó la participación en la causa por el desconocimiento del juez sobre el derecho ambiental y el principio precautorio, lo que agravó el daño en la zona. Aunque la Cámara de Apelaciones me dio la razón, la dilación temporal permitió que la contaminación continuara”, explicó. Para el abogado, la escasez de profesionales especializados y la falta de tribunales específicos complican el tratamiento de estos expedientes.

Una propuesta innovadora: el Fuero Ambiental Itinerante

Ante este escenario de parálisis, Petraccaro redactó un proyecto de ley para la creación del Sistema de Justicia Ambiental Itinerante en la provincia de Buenos Aires. “Propuse establecer tribunales itinerantes para resolver conflictos en zonas donde la Provincia no logra designar jueces fijos. Es un modelo inspirado en sistemas vigentes de Suecia y Nueva Zelanda, no inventé nada nuevo”, aclaró. La iniciativa ya fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y remitida a legisladores provinciales, por lo que su avance quedó supeditado a los tiempos burocráticos y presupuestarios.

Por último, el letrado lamentó la soledad de su reclamo y la falta de compromiso tanto estatal como social. “Denuncié el estado del basural y pedí apoyo al Ministerio de Ambiente, a Greenpeace y a las Defensorías del Pueblo de la Provincia y de la Nación, pero nadie respondió. Tampoco hubo acompañamiento local; la ciudadanía solo se queja en las redes sociales o en los cafés, pero no se involucra activamente. Mientras tanto, el lixiviado sigue contaminando sin ningún tipo de control; la justicia y los funcionarios no hacen nada, y la situación sigue igual porque falta compromiso colectivo”, concluyó.