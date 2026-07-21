Grizutti: «Buscamos innovación juvenil y respuestas urgentes para la discapacidad en 9 de Julio»

En diálogo con Temprano para todo (Supernova 97.9), la concejal de Fuerza Patria, Nancy Grizutti, detalló los dos proyectos aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante: el reconocimiento al programa «Voces Adolescentes» y la solicitud para crear un Espacio de Apoyo para personas con parálisis cerebral.

Innovación y sustentabilidad en «El Chajá»

El cuerpo deliberativo declaró de interés municipal la participación del Centro Educativo N ° 15 ‘El Chajá’ en el programa provincial «Voces adolescentes». «Es una iniciativa anual promovida por la vicegobernadora Verónica Magario en el Senado bonaerense, donde los jóvenes presentan proyectos innovadores», explicó Grizutti. «En 9 de Julio se presentaron cuatro propuestas, pero se destacó la de los chicos de ‘El Chajá’, quienes diseñaron un proyecto de reciclaje de bolsas de campo para confeccionar mantas térmicas para caballos».

La concejal valoró la sensibilidad de la propuesta y el apoyo privado: «La empresa Ceres donó las bolsas y dos máquinas industriales para armar el taller junto a padres y docentes. El proyecto quedó entre los tres mejores de la provincia y recibió un premio económico para seguir expandiéndose». Además, adelantó que pronto abrirá una nueva convocatoria que incluirá capacitaciones en desarrollo de videojuegos.

El reclamo por un Centro de Día para parálisis cerebral

El segundo proyecto, de Comunicación, surge del pedido urgente de familias locales. «Un grupo de madres solicita un espacio físico en 9 de Julio para que sus hijos puedan asistir al menos tres horas diarias, de lunes a viernes», señaló la concejal.

Grizutti remarcó la diferencia con los recursos actuales: «En la ciudad existe un taller protegido, pero no es lo mismo que un Centro de Día. Este último ofrece atención integral, talleres recreativos, terapéuticos y un entorno adaptado con personal capacitado».

El beneficio del espacio es doble, ya que impacta directamente en quienes cuidan: «La carga del cuidado permanente casi siempre recae en las madres. Este centro busca garantizar los derechos de los jóvenes y, a la vez, ofrecer un respiro indispensable para que estas mujeres dispongan de tiempo personal o puedan insertarse laboralmente».

Censo local: la necesidad de datos reales

Para avanzar con políticas públicas eficaces, la concejal advirtió que el principal obstáculo es la falta de estadísticas: «El proyecto solicita a la Coordinación de Discapacidad un informe en un plazo de 60 días para saber con exactitud cuántas personas tienen parálisis cerebral en el distrito». Esta búsqueda se acoplará a otra iniciativa de su bloque. «Estamos trabajando en un censo general para personas con discapacidad que planeamos implementar a mediados de agosto. El relevamiento casa por casa será clave para descentralizar los servicios y conocer la realidad tanto de la ciudad cabecera como de las localidades del interior del partido», concluyó.