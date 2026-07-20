España, el nuevo campéon del fútbol mundial

España se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia tras derrotar a Argentina por 1-0 en una final que tensa disputada en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. El gol de Ferrán Torres en el alargue le dió la victoria al equipo dirigido por Luis de la Fuente, consolidando un ciclo histórico tras la obtención de la última Eurocopa. Argentina fue superada prácticamente durante todo el encuentro pero los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron todo y aguantaron una final en la cual casi nunca llevaron peligro al arco defendido por UNai Simón.

El partido llegó sin goles al minuto 90, pero con una clara superioridad y contro de juego por parte del seleccionado español. Argentina aguantaba sin poder desplegar su habitual juego. La balanza comenzó a inclinarse justo antes del tiempo extra, cuando el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con diez jugadores para afrontar la prórroga. Además, Lionel Scaloni tuvo que realizar cambios obligados por lesiones y cansancio.

El gol definitivo llegó en el minuto 106. Ferrán Torres, quien había ingresado recientemente, superó al «Dibu» Martínez con un remate certero que empezó a sentenciar el campeonato a favor de La Roja. Con este resultado, España logró su segunda estrella, tras la conseguida en Sudáfrica 2010. La selección argentina se despide de esta Copa del Mundo sin poder revalidar el título obtenido en Qatar 2022 pero con la frente en alto y la tranquilidad de haber llegado de forma cosnecutiva a la final del torneo más importante del futbol mundial.