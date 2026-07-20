Atlético dominó el cierre del Apertura frente a San Martín



Atlético 9 de Julio dominó el clásico local al ganar cuatro de los cinco partidos frente a San Martín, en la jornada de cierre del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. Primero fue el triunfo de Atlético por 3 a 0 en la categoría amistosa Sub 14B. Ya por los puntos, las locales vencieron 2 a 0 en Sub 14A con goles de Simona Spinetta y Pilar Onell, un resultado que asegura a Atlético un lugar entre los tres mejores del torneo.



En Sub 16, el ya consagrado campeón Atlético goleó 7 a 1 con una destacada actuación de Francisca Zuñiga Pírez, quien anotó cinco goles. Josefina Miranda sumó los otros dos para el local, mientras que Alma Boschiero descontó para San Martín. La racha ganadora de las locales continuó en Sub 19 con un triunfo por 4 a 0 que ratificó su subcampeonato detrás de Social. Francisca Zuñiga Pírez e Inés Ibarra marcaron dos goles cada una en este encuentro.

San Martín se llevó el único festejo de la jornada en el partido de Primera División. En un encuentro parejo, Isabella Buono abrió el marcador a los 40 minutos y Leonela Zanni selló el 2 a 0 definitivo en el último minuto de juego.