Obras en el autódromo local

El Automoto Club Nuevejuliense continúa con las tareas de mejora y mantenimiento en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo Maldonado». Los trabajos, impulsados por la actual Comisión Directiva, buscan fortalecer la infraestructura de cara a los próximos compromisos. En los últimos días, los operarios se concentraron en el sector de boxes, donde reacondicionaron el alambrado ubicado sobre el paredón para mejorar la seguridad de la zona. En ese mismo sector, se instalaron nuevos tableros de energía eléctrica, una obra diseñada para optimizar los servicios que reciben los equipos, pilotos y categorías que visitan el circuito.

El plan de modernización del predio también incluye el sistema de iluminación. La institución completó el armado de las nuevas columnas de alumbrado, las cuales ya quedaron preparadas para su próxima colocación en el trazado. Mientras avanzan las obras, la Comisión Directiva mantuvo una reunión de trabajo para analizar el calendario de los próximos meses. Durante el encuentro, los dirigentes evaluaron las propuestas de distintas categorías interesadas en competir en el circuito local, con el objetivo de ampliar la actividad automovilística en la ciudad.Por el momento, el club concentra gran parte de sus esfuerzos en los preparativos para la próxima fecha doble del Turismo Promocional.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense señalaron que el objetivo de estas tareas de mantenimiento y planificación es consolidar al autódromo como uno de los centros de referencia para el automovilismo bonaerense. La institución adelantó que próximamente compartirá nuevos detalles sobre el avance de las obras y la agenda de competencias.