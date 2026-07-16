Padres piden nuevo edificio para la Escuela Especial 501: «No más parches»

Padres e integrantes de la cooperadora de la Escuela de Educación N° 501 expresaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las preocupaciones por la situación del edificio donde funciona el establecimiento en la Avenida Urquiza 1342 y las gestiones iniciadas para poder concretar uno nuevo en otro lugar y que pueda cumplir con criterios específicos para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y de quienes trabajan allí. Esos criterios incluyen instalaciones seguras y espacios acordes a la demanda donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos de manera segura. Para ampliar la visibilización, este jueves expondrán la situación usando la Banca Ciudadana o Banca 19 en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Alejandra Modini, miembro de la cooperadora, y Silvina Monje y Diego Pittatore, integrantes de la Asociación de Padres, fueron coincidentes en señalar que: “Necesitamos un nuevo edificio para la escuela especial, ya que el actual es viejo, inaccesible y no cubre las necesidades básicas de nuestros hijos ni de los docentes. Faltan espacios adecuados, los baños no son accesibles, no hay cambiadores ni espacios verdes, y los talleres y comedores están en condiciones precarias. Además, los niveles están divididos en distintos edificios (los alumnos de secundario deben trasladarse hasta la Escuela de Educación Secundaria n ° 8 ‘General José de San Martín), y el transporte es insuficiente, dejando a muchos chicos sin acceso. Al hacerlo a pie el trayecto demanda entre 20 y 25 minutos van caminando, con los riesgos que conlleva que chicos caminen solo. A su vez, este salón prestado y adaptado a la escuela 8 no está adaptado para recibir a todas las personas que lo necesitan, a todos los alumnos, por lo cual muchos quedan segregados”.

También repasaron que “usábamos un terreno cedido por el ferrocarril sin infraestructura adecuada, y otro de Cepril cuyo comodato está por vencer. Como padres, trabajamos mucho para mejorar el colegio, pero este año empezamos con el comedor clausurado y el SUM (Salón de Usos Múltiples) usado para todo, lo que complicó mucho. Hay problemas graves de espacio, baños y techos; necesitamos una escuela nueva, no más parches. Solicitamos un terreno a la municipalidad en abril y gestionamos con varias autoridades; el proyecto está en marcha, pero depende de las instituciones responsables”.

Consultados sobre el estado de los trámites, dijeron que “en abril comenzamos y poniéndonos un poco también del otro lado, se está moviendo y se está moviendo rápido. Todos los partícipes, porque esto no es algo que podamos hacer nosotros como padres, hay instituciones, hay lugares, hay secretarías y hay directores de diferentes áreas, que son los que se tienen que hacer cargo de llevar esto adelante y de que se cumpla”. Y aclararon que “estamos esperando que la Dirección General de Escuelas de la provincia presente el proyecto y plano del edificio para que el Consejo Escolar lo lleve a la municipalidad y se evalúe el terreno adecuado. Agradecemos la empatía y apoyo de autoridades y profesionales, pero necesitamos que el proyecto se ponga en marcha, ya que aún no está formalmente iniciado y la urgencia es grande porque la escuela 501 es la única de educación especial en 9 de Julio. Además, no hay espacio para construir mientras funciona la escuela, por eso seguimos impulsando la necesidad de que sea en otro lugar, aunque la decisión final no depende de nosotros”.





Ellos creen que “es fundamental que el nuevo colegio esté cerca del centro geográfico de la ciudad para facilitar el acceso. La escuela 501 es la única opción adecuada para nuestros hijos con discapacidad, ya que está preparada para quienes no pueden integrarse en escuelas comunes. Seguimos luchando por los derechos de nuestros hijos y por visibilizar la discapacidad; no vamos a rendirnos. La sociedad desconoce la situación real de la escuela, que tiene muchas falencias y está sobrepasada en matrícula (alberga 90 alumnos, aunque fue diseñada para 40-50). Algunos alumnos reciben educación a distancia o en domicilio. Es muy triste la situación actual, pero la escuela es clave no solo para el aprendizaje, sino también para la socialización de los alumnos”.

“La escuela es fundamental no solo para el aprendizaje académico sino para la socialización de nuestros hijos”, dicen y agregan “nuestra lucha busca fortalecer la inclusión en colegios comunes y también lograr una nueva escuela 501, porque no todos los niños pueden integrarse en colegios regulares. Mientras tanto, exigimos que el colegio actual sea digno y mantenido. Los arreglos hechos hasta ahora son solo parches y no alcanzan. Este jueves usaremos la banca 19 para visibilizar el reclamo y esperamos que el arco político decida si apoya el proyecto o no. La situación actual es insostenible y necesitamos soluciones de fondo para las próximas generaciones”.

Casualidad o no, cerca del mediodía de ayer miércoles, día en que se realizó esta entrevista, el Consejo Escolar comunicó que este jueves, mismo día en que los padres visibilizarán el reclamo ante el HCD, citó a medios periodísticos en la Escuela de Educación Especial para mostrar la finalización de una obra que incluye cambiadores. Puede que sea casualidad. Puede que no.