Esteban Naudín: «Necesitamos tomar decisiones políticas para proteger los caminos y la seguridad vial»

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Naudín se refirió a las acciones surgidas a partir de las mesas de diálogo sobre caminos rurales, por lo que comenzaron a instrumentarse controles de carga sobre la Ruta Provincial N º 65 a través del área de fiscalización del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9): “De las reuniones con autoridades de transporte provincial surge esta medida que responde a un pedido realizado por los distintos actores que participaron de estos espacios de trabajo, entre ellos vecinos, productores, transportistas y acopiadores, para abordar el reclamo sobre todo de productores sobre la falta de control del sobrepeso en camiones que dañan los caminos rurales. En esas reuniones se planteó la necesidad de controles móviles y balanzas portátiles, ya que el exceso de carga genera costos y deterioro continuo. La inversión en balanzas sería clave para la prevención y el cuidado de la infraestructura, aunque su costo es elevado”, reconoció Naudín. Y agregó que “el objetivo es preservar el estado de los caminos rurales y fortalecer la seguridad vial. La circulación de vehículos con exceso de peso provoca un importante deterioro de la infraestructura vial, afectando tanto a la red de caminos rurales como a quienes transitan diariamente por ella”.

Para el presidente del HCD “es fundamental contar con balanzas para controlar el peso de los camiones y preservar los caminos, ya que la falta de controles genera daños recurrentes y altos costos para el municipio y los vecinos. Aunque no es común que los municipios tengan estas herramientas, -no existe un distrito de todos los de la provincia que tenga una- su uso regular tiene un fuerte efecto disuasorio y previene irresponsabilidades. La ley actual es antigua, pero la autonomía municipal permite implementar controles y sanciones. Necesitamos actualizar la normativa y tomar decisiones políticas para proteger la infraestructura y la seguridad vial”. El presidente del HCD remarcó que “los controles de pesos y dimensiones seguirán realizándose de forma sorpresiva”.

La movilización diaria de escolares y la complejidad creciente del tránsito nuevejuliense también es motivo de preocupación de Naudín: “Apoyo el transporte público municipal para reducir ausentismo escolar y accidentes, priorizando a los chicos y sus familias. La falta de decisión política ha impedido avances, aunque hay consenso entre concejales de distintos partidos. También urge ordenar el tránsito, promover el uso de casco y semaforizar zonas peligrosas. Los costos no son tan altos y es responsabilidad del municipio prevenir siniestros”.

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