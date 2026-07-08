A punto para la etapa regional

Los jóvenes cocineros Guadalupe Conca y Franco Bracco se lucieron con sus platos compitiendo en Gastonomía en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, y lograron su pasaje para competir en la etapa regional. Ambos son alumnos de la Escuela Técnica 2, y obtuvieron el Primer Puesto en Plato Principal, Guadalupe en Sub 15 y Franco en Sub 18.

El profesor Diego Van Bergen estuvo acompañandolos y destacó el esfuerzo, el talento y el compromiso de cada uno de ellos, subrayando el orgullo de ver a estudiantes nuevejulienses representar a nuestra ciudad en una instancia provincial.